Mariavittoria Minghetti e Tommaso si sono innamorati? Nelle ultime ore al Grande Fratello 2024 è successa una cosa imprevista, il giovane toscano sembra essersi finalmente dichiarato al medico dopo un mese di corteggiamento silente. Tra di loro la sintonia è stata palese sin da subito ma questo feeling non è mai sbocciato in qualcosa di più importante e serio per via del carattere dei due giovani, che sono impauriti dal lasciarsi andare in diretta nazionale.

È scattata la scintilla tra Tommaso e Maica al Grande Fratello/ La raggiungerà in Spagna? Parla Signorini

Ed è proprio a questo che si è aggrappato Tommaso del Grande Fratello 2024, l’idraulico taciturno e sempre assorto nei suoi pensieri che ancora non ha dato modo al pubblico di conoscerlo veramente. Il ragazzo si è dichiarato a Mariavittoria dicendole: “Ci si può provare fuori invece che qua dentro se ti senti troppo…“. Insomma, un bel passo avanti rispetto a prima, dato che non si muoveva una foglia come si suol dire. Cosa ha risposto Mariavittoria dopo la sua dichiarazione? Felicissima delle sue parole, gli ha detto che deve capire meglio il suo sentimento, e che di solito non riesce mai a raccontare quello che prova agli altri, descrizione in cui anche Tommaso si è riconosciuto.

Federica Petagna al Grande Fratello, ha già dimenticato l'ex/ La reazione social di Alfonso D'Apice

Grande Fratello 2024, Tommaso e Mariavittoria vicini ma i social non ci stanno: “Lei finge”

E pensare che nelle scorse settimane sembrava che Tommaso si fosse innamorato di Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano che per qualche giorno è stata trasferita nella versione italiana del Grande Fratello 2024. Tra i due è subito scattata una grande complicità, tanto che Luca Calvani si era detto sicuro che finito il reality avrebbe visto Tommaso a Madrid. Ma così non è stato, e il giovane idraulico ha messo finalmente in chiaro quello che sente per Mavi. I due sono bloccati per via della differenza d’età, dato che lei ha 31 anni e lui solo 24. Ma sarà davvero un ostacolo insormontabile?

Grande Fratello 2024, 10a puntata/ Diretta, eliminato: Clayton e Amanda in nomination

Nelle ultime ore durante un discorso in giardino al Grande Fratello 2024 hanno capito di essere molto simili e di faticare a raccontare agli altri i propri sentimenti e sensazioni. Lei, sdraiata sul lettino con lui accanto si è lasciata andare ad una confessione piena di paura: “Mi da fastidio far vedere i miei sentimenti“, ha detto. I social però hanno dei dubbi: “Fuori lei uno così non l’avrebbe mai guardato merita molto di più“, scrive un utente, mentre un altro dubita sulla sua sincerità: “Lei in realtà non ci vuole proprio provare secondo me. Sta tenendo in piedi questa storia per avere un po’ di visibilità ma non è per niente convinta di lui“.