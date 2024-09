Compagno Alessia Marcuzzi: c’è un nuovo amore?

Alessia Marcuzzi ha un nuovo compagno? E’ questa la domanda più gettonato sui social dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi e a cui, ancora oggi, non c’è una risposta ufficiale. La conduttrice, dopo la separazione dall’ex marito, è molto schiva e riservata parlando raramente della propria vita privata. Durante l’estate, si è rilassata e divertita in compagnia degli amici tra cui non c’era nessuno che potesse essere indicato come il suo, presunto, nuovo compagno.

Tuttavia, a parlare della vita privata della Marcuzzi scatenando nuovamente il gossip è stato Alberto Dandolo che, sul settimanale Oggi, nella sua rubrica, ha scritto: “Tutto tace sul fronte sentimentale. Alessia si dichiara single, anche se gira voce che il suo cuore abbia ricominciato a battere”.

Alessia Marcuzzi e i rumors sul ritorno di fiamma con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi

Nel 2014, Alessia Marcuzzi ha sposato Paolo Calabresi Marconi vivendo con lui anni bellissimi e sereni. Il matrimonio tra i due, però, è finito nel 2023 anche se, dopo l’addio, sono circolate voci di un presunto ritorno di fiamma tra i due. A scatenare il gossip era stata la festa l’anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi a cui i due avevano partecipato insieme.

Il settimanale Chi, però, dopo aver pizzicato la conduttrice in vacanza a Formentera con le amiche, ha smentito il ritorno di fiamma definendo la conduttrice “single”. Ad oggi, dunque, nel cuore della Marcuzzi, sembrerebbero esserci solo i figli Tommaso e Mia.