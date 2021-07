Tommaso Eletti da bambino/ Le foto prima di Valentina e Temptation Island 2021

Tommaso Eletti è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti delle prime due puntate di Temptation Island 2021. Il 21enne ha partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia con la fidanzata Valentina con cui, però, la storia è finita dopo un falò di confronto richiesto dalla donna dopo aver visto le immagini del fidanzato con la single Giulia. Mentre il web rumoreggia sull’addio di Valentina e Tommaso applaudendo la reazione che ha avuto Filippo Bisciglia durante il falò di confronto, sul web, spuntano alcune, vecchie foto di Tommaso. Il 21enne che non ha mai nascosto di essere molto geloso ha scatenato un acceso dibattito sin dalla prima puntata del programma dell’amore. In queste ore, però, a scatenare il web non sono state le sue parole, ma una foto scattata qualche anno fa quando era ancora un bambino.

Tommaso Eletti da bambino: la foto che ha scatenato i commenti del web

A pubblicare una foto di Tommaso Eletti da bambino è stata la pagina Instagram Trashbiccis. Mentre in tv veniva trasmessa la seconda puntata di Temptation Island 2021 con Valentina e Tommaso protagonisti indiscussi, la pagina in questione ha pubblicato una foto in cui Tommaso si mostra con una sigaretta tra le labbra. Sicuramente un gioco dal momento che nella foto era solo un bambino, ma l’immagina ha scatenato i commenti del web, a volte molto ironici. “Praticamente una foto di stamattina“, ha scritto un utente facendo riferimento all’età dell’ex fidanzato di Valentina. “Il sosia di “saluta Andonio”, scrive un altro utente. E ancora: “Aiutooo”, “Hanno la stessa età”.

