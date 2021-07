Temptation Island 2021 pagelle 2a puntata/ Tommaso delirante, Manuela e Stefano volano insulti

Tommaso e Valentina hanno monopolizzato la seconda puntata di Temptation Island 2021. Lui ha superato il limite di personaggio bizzarro, mostrando al pubblico il suo lato più morboso ed immaturo. Partiamo dicendo che nelle pagelle della settimana scorsa abbiamo sbagliato quasi tutto. Credevamo che Valentina e Tommaso avessero semplicemente bisogno di più equilibrio, invece nella puntata di ieri sera è successo l’impensabile. L’innamoratissimo Tommaso si è fatto ammaliare dalle curve seducenti di Giulia e ha tradito Valentina senza pensarci due volte. Il suo palese desiderio di ripicca ha evidenziato l’imperturbabilità di Valentina, che di fronte al video ha reagito con una lucidità invidiabile. Quindi ha chiesto il falò di confronto senza scomporsi più di tanto. Ma è proprio in quel momento che è accaduto l’impensabile.

Temptation Island 2021 pagelle seconda puntata: Valentina e Tommaso al massacro

Durante il falò di confronto è successo l’impensabile: Valentina, tradita da Tommaso con la single Giulia, è stata travolta dai deliri del fidanzato. Lui dice di averla sognata senza un braccio e di aver capito che non era più la donna che voleva realmente. In tutto questo rimprovera Valentina per aver indossato costumi e abiti sexy, rimarcando il fatto di aver mostrato il “suo” seno. Ora non è esattamente chiaro cosa intendesse Tommaso. Certo è che, con il tradimento di mezzo, e le sue deliranti considerazioni ha perso il sostegno di tutti. Valentina fa tenerezza e sorprende oltremodo quando pare tentata di tornare a casa con lui. Ci pensa Filippo Bisciglia a farla ragionare. I due si lasciano, ma i sorprendenti dubbi di Valentina non escludono scenari di riavvicinamento. VOTO 2.

Temptation Island 2021 pagelle seconda puntata: Manuela e Stefano, la coppia che si disprezza

Anche Stefano e Manuela non offrono una bella immagine di coppia durante Temptation Island. Ma in questo caso poco o nulla si può rimproverare a Manuela, che semplicemente pretende di essere trattata con rispetto dal suo uomo. Nessuno dei due, nemmeno per sbaglio, spende parole positive sulla loro storia d’amore: ci sono solo insulti e aneddoti da dimenticare. Lui dà il peggio di sé mostrandosi disinteressato e a tratti volgare. Alle sue lacrime, di coccodrillo, non ha creduto nessuno. Secondo il pubblico Manuela merita altro, ma per prima cosa dovrebbe aprire gli occhi e agire. Vero. VOTO 3. L’altra coppia che ha vissuto da protagonista la seconda puntata di Temptation Island 2021 è quella formata da Alessio e Natascia: lui un orsacchiotto, lei solare ma sofferente e soffocata da una storia ammaccata. In realtà avrebbero tutte le carte in regola per stare insieme ma la sensazione è che la magia sia finita. Non solo: alcuni accadimenti del passati, rivelati nel corso della puntata, hanno raffreddato passione e fiducia reciproca. VOTO 5 –.

