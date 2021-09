Tommaso Eletti e Clarissa Hailé insieme prima del GF Vip/ Flirt in corso? Il gossip

Manca sempre meno al 13 settembre, data che segnerà l’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Come spesso accade per lo show condotto da Alfonso Signorini, gossip e indiscrezioni sui concorrenti iniziano a correre prima che la porta rossa della Casa di Cinecittà si apra ufficialmente. Così, dopo le voci sulle scintille tra le due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, arriva l’avvistamento di quella che potrebbe essere la prima coppia di questa nuova edizione.

Seppur non ancora ufficializzati, pare certo che il cast vedrà tra i suoi componenti anche Tommaso Eletti – noto per la sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island in qualità di fidanzato di Valentina Nulli Augusti – e delle tre principesse dell’Etiopia Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié. Proprio quest’ultima delle tre è stata avvistata assieme a Tommaso.

Tommaso Eletti corteggia Clarissa Hailé prima del Grande Fratello Vip?

Stando a quanto riporta Deianira Marzano sui social, Tommaso Eletti e Clarissa avrebbero trascorso una serata insieme. A confermarlo uno scatto, condiviso dalla Marzano su Instagram, in cui Tommaso la abbraccia di fronte all’obiettivo della fotocamera. Tra i due pare esserci del feeling, anche se è impossibile confermare un flirt in corso.

Ciò che è certo, è che nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbero approfondire questa evidente simpatia, facendola evolvere in qualcosa di più importante. Insomma, potrebbe essere già nata la prima coppia di questa nuova edizione del reality di Canale 5. Non ci resta che attendere il loro ingresso in Casa per scoprirlo.

