Tommaso Eletti/ “Per Soleil Sorge piccola cotta. Un bacio al GF Vip? No, ma magari…”

Tommaso Eletti è stato il primo eliminato ufficiale della Casa del Grande Fratello Vip 2021 e durante un’intervista da parte dell’ex concorrente Rosalinda Cannavò per Casa Chi, ha rivelato le sue impressioni una volta uscito dal reality. “Un po’ me l’aspettavo dato che so quanta gente fuori ce l’ha con me e mi odia. Io magari avrò altre occasioni per farmi conoscere. Però sono contento di aver fatto questa esperienza. Ho conosciuto un sacco di gente carina e buona”. Della sua esperienza l’ex concorrente ha voluto dichiarare anche di essersi preso una cotta nei confronti di Soleil Sorge: “Sono rimasto molto colpito da Soleil che è un po’ simile a me, outsider un po’ matta, intelligente e carismatica. Mi sono trovato bene e ho avuto per lei una piccola cotta. Un bacio? No, ma magari…”.

Dopo la sua eliminazione Tommaso è stato visto in compagnia di Giacomo Urtis vicino a Valentina Nulli Angusti nei giorni precedenti il loro incontro, a questo proposito l’ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip ha commentato: “So che lei si è fatta dare dei consigli su quello da dire perché Valentina, io che l’ho conosciuta lo posso dire, è una donna che si deve sempre preparare le cose. Nell’ultima puntata non se l’è potuto preparare perché sono entrato a sorpresa”.

Tommaso Eletti, la lite in diretta con Valentina Nulli Angusti

Tommaso Eletti ha discusso in diretta con Valentina Nulli Angusti durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip. La discussione tra i due è stata molto forte, tanto che Alfonso Signorini ha deciso di interromperla perché i due ragazzi non riuscivano a dialogare in maniera civile. A questo proposito Tommaso ha commentato: “Non c’è niente tra me e lei. Non siamo né amici, né niente perché mi aspettavo da parte sua un po’ più di comprensione. Anche rispetto a quello che è successo. Visto che mi sono comportato bene la dentro e ho parlato solo bene di lei non mi aspettavo il suo ingresso col piede di guerra. Pensavo mi dicesse cose belle. Ma lei vuole entrare nella casa e vuole fare gossip”.

In merito ad un suo possibile ingresso all’interno della casa Tommaso ha aggiunto: “Alfonso questo vuole. Quindi se Valentina vuole questo, accontentiamola […] però forse non si rende conto là dentro quanto la odiano. Ieri sera ero sveglio alle 4 di notte e c’era Soleil con Nicola e la prendeva in giro, le ha fatto il verso. Se entra la nominano subito”.



