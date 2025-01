Il papà di Tommaso Franchi si è fatto sentire in un’intervista a La Nazione, e ha fatto il punto della situazione su suo figlio al Grande Fratello. Questa non è la prima volta che Giacomo Franchi si espone e racconta cosa ne pensa di quello che succede nella casa, ma nell’intervista ha parlato anche di Mariavittoria Minghetti, che recentemente è diventata la fidanzata del senese. Prima di tutto il papà di Tommaso ha voluto spiegare qualche dettaglio in più sulla vita del figlio.

Grazie a lui scopriamo che sua madre ha origini inglesi e non solo, la nonna di Giacomo Franchi è una discendente della Corona Inglese: ciò vuol dire che Tommaso è un parente lontanissimo della regina Elisabetta, e come è stato detto in puntata, è curioso come Mariavittoria abbia qualche somiglianza con la bellissima Kate Middleton. “Quando c’è il cambio di corona e muore la regina“, spiega il papà di Tommy, “viene fatto un mega libro con tanti discendenti e ci siamo anche noi“. Che colpo di scena!

Tommaso, il papà Giacomo Franchi svela alcune chicche sul figlio: “Quanto gli fa bene il lavoro, è diventato gentile!”

Giacomo Franchi, il papà di Tommaso Franchi spiega poi che quando il figlio aveva finito la scuola superiore ha voluto andare subito a lavorare dopo il diploma. Ha iniziato facendo il cameriere, e per i primi tempi era triste perchè mentre lui lavorava gli amici si divertivano in estate. Dopo poco tempo, però, si accorge che Tommaso è cambiato: è diventato più gentile e maturo. “Quanto fa bene il lavoro…“, ha commentato Giacomo Franchi. Successivamente il concorrente del Grande Fratello ha passato 9 mesi a Gsk, poi si è appassionato del mestiere dell’idraulico, lavoro che oggi svolge con tanta passione: “Gli piace da morire“, confessa.

Alla fine, si sbottona anche su Mariavittoria Minghetti, fidanzata di Tommaso Franchi. Parlando del figlio spiega che dopo 4 mesi chiuso in una casa sia piuttosto normale che “si innamori o si leghi a una persona“. Con apparente poco entusiasmo svela che Mariavittoria gli piace e che se lo fa stare bene ne è contento. Poi precisa che chiaramente non la conosce e di conseguenza non può esprimersi più di tanto sul suo conto. Sulla trasmissione, invece, ha un giudizio preciso: secondo lui il Grande Fratello rispecchia totalmente il mondo di oggi.