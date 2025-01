Tommaso Franchi ha origini nobili? La confessione scatena il Grande Fratello 2024

Tra una confessione e l’altra proseguono le giornate dei concorrenti nella casa del Grande Fratello 2024 in un periodo non certo facile, dopo le polemiche dei giorni scorsi per il caso Helena Prestes. Tommaso Franchi ha infatti scosso i compagni di gioco nel reality, lasciandosi andare a una curiosa confessione e rivelando di avere delle origini nobili, confessione che ha ovviamente spiazzato i compagni di gioco. Durante il live del Grande Fratello, BlogTivvù ha ricostruito l’accaduto per Tommaso Franchi:

“Il ventiquattrenne senese, ha rivelato una connessione diretta con la nobiltà inglese, affermando di essere un lontano discendente di Guglielmo il Conquistatore”. Ancora più nel dettaglio, Tommaso ha spiegato che, in occasione della morte di un sovrano inglese, viene pubblicato un libro dettagliato nel quale si sofferma su tutti i discendenti, anche quelli più distanti, della famiglia reale. In seguito alla scomparsa della regina Elisabetta II, nel libro sono stati citati i nomi della madre di Tommaso, Ginevra, del suo ex marito Giacomo e di Tommaso stesso, la questione ha ovviamente catturato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello, rimasto chiaramente spiazzato da questa confessione nella casa più spiata d’Italia.

Tommaso Franchi contro Helena Prestes: scatta la rivolta

Nelle scorse ore il tema Helena Prestes ha continuato a tenere banco nella casa del Grande Fratello, con alcuni concorrenti che si sono riuniti per parlare della modella brasiliana. La scenata della showgirl contro Jessica Morlacchi ha portato il gieffino Tommaso Franchi, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato a pensare di organizzare una rivolta nella Casa in caso di mancata squalifica di Helena Prestes.

Shaila Gatta, dopo aver ascoltato il pensiero di Tommaso Franchi, non è parsa della stessa volontà e si è detta pronta a preferire un atteggiamento più distaccato sulla questione e di voler evitare sceneggiate nel corso della prossima puntata del Grande Fratello.

