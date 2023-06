Tommaso Lella, chi è il tentatore di Temptation Island 2023/ Ex calciatore con 40 mila follower su Instagram

Chi è Tommaso Lella di Temptation Island 2023

Tommaso Lella è uno dei tentatori di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Ex calciatore, Tommaso è pronto a farsi conoscere anche nel mondo della televisione e dello spettacolo visto che è stato scelto come uno dei tentatori della nuova edizione del fortunatissimo programma televisivo firmato Maria De Filippi. Ma chi è Tommaso? In passato ha giocato in diverse squadre di calcio arrivando fino alla Serie C con il Lecco. Il debutto nel mondo del pallone è arrivato con la squadra Sacilese; successivamente ha giocato per due stagioni con il Sarone e poi tre stagioni con il Pordenone.

Non solo, Tommaso ha giocato anche nel Giana Erminio, nel Lumezzane, nel Trento, nella Sanremese, nel Caravaggio e nel Villa Valle. Poi la svolta quando arriva nella serie C indossando la maglia del Lecco. Oggi non è dato sapere se gioca ancora nel mondo del pallone, ma una cosa è certa: Tommaso è un grandissimo appassionato di fitness e palestra.

Tommaso Lella dal calcio a Temptation Island 2023

Tommaso Lella, il 34enne di Maniago, in provincia di Pordenone, ha fatto della sua passione per il fitness anche un lavoro visto che ha due palestre. Non solo, l’ex calciatore ha conseguito anche una laurea in Lettere Moderne e ha due grandi passioni: la palestra e gli animali. Pur non essendo ancora conosciuto dal pubblico televisivo, Tommaso è già seguitissimo sui social dove conta più di 40 mila follower, un numero destinato ad aumentare vertiginosamente una volta che si sarà presentato durante la nuova edizione di Temptation Island.

Sui social condivide tantissime foto del suo fisico, ma anche del suo cagnolino a cui è legatissimo. Sicuramente Tommaso manderà in crisi diverse fidanzate durante le settimane di permanenza all’interno del villaggio dei tentatori a Temptation Island 2023!











