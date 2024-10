Tommaso Marini è uno dei protagonisti – tra i più giovani concorrenti – della nuova edizione di Ballando con Le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Uno sportivo, un campione del mondo di fioretto per precisione, protagonista in veste inedita. Ma andiamo a vedere meglio chi è Tommaso Marini.

Tommaso Marini nasce ad Ancona il 17 Aprile 2000 e fin da giovanissimo viene riconosciuto come un giovane talento del fioretto, un atleta che inizialmente parti’ dalla panchina ma che ha vinto nel 2023 il titolo di campione del mondo, poi campione europeo nel 2024 e sempre quest’anno ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi nel fioretto a squadre, nel gruppo con Alessio Foconi, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi.

Nell’infanzia ha praticato diversi sport ma trova nel fioretto la sua passione e inizia la propria carriera nel Club Scherma di Ancona, sua città natale. Prime vittorie a 16 anni, ma ben presto tutti si rendono conto che il giovane delle Fiamme Oro è un’autentica stella del settore. Ma non solo scherma perchè Tommaso ha tante passioni e le condivide anche attraverso i propri social. Qui si fa chiamare ‘Planet Marini’, un nome che raffigura la sua particolare personalità.

Tommaso Marini, nuove curiosità sul campione mondiale

Un personaggio eccentrico e particolare, questo è Tommaso Marini. Ama la moda e sfoggiare gioielli, anche semplici orecchini che mostra prima e dopo le proprie gare. Musica, viaggi e tanto altro, Tommaso riesce ad incuriosire tutti i suoi fan e più volte ha narrato di non vedere la sua vita legata solo al mondo della scherma, un mondo fin troppo rigido per uno come lui.

Una vita eccentrica ma Tommaso Marini è molto riservato sulla vita privata e al momento nessuno sa se è fidanzato o meno. Il ragazzo – fin dall’inizio – è apparso affascinato da Ballando con le Stelle e riguardo questa trasmissione si è raccontato cosi – come riporta Cronache di Ancona. Ecco le sue parole:

“Ho sempre sognato di intraprendere il percorso nel mondo dello spettacolo, poi purtroppo o per fortuna (ride, ndr) sono diventato campione del mondo. Però mi piace questo nuovo modo di interpretare la vita, non bisogna concentrarsi solo su un modo di lavorare, sono ancora giovane e possiamo ancora interpretare altre vite”. Tanta volontà anche se all’inizio Tommaso ha raccolto qualche critica di troppo per il suo debutto a Ballando con le Stelle. Staremo a vedere alla prossima puntata.