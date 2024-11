La coppia composta da Tommaso Marini e Sophie Berto è una delle protagoniste e più interessanti di questa edizione di Ballando con le Stelle, programma tv che vede la conduzione di Milly Carlucci e che va in scena in maniera fissa ogni sabato sera. Andiamo a vedere come sta andando la coppia e le possibilità dei due.

Dopo un inizio timido e qualche critica di troppo la coppia ha cominciato a ingranare evidenziando un grande affiatamento e un rapporto molto interessante, con Sophie che – nonostante il debutto quest’anno – ha già mostrato una grande crescita durante la puntata e Tommaso che, oltre a raccontare alcuni importanti dettagli della sua vita, ha finalmente ingranato.

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle i due hanno messo in scena una grande prova con il Cha Cha Cha ed hanno ottenuto abbastanza consensi. La giuria prima si è commossa per un video dove Tommaso Marini ha raccontato la sua infanzia non semplice, segnato dal divorzio dei genitori e poi ha analizzato passo dopo passo le movenze dei due giovani talenti, chi della scherma e chi della danza.

Tommaso Marini e Sophie Berto a Ballando con le Stelle: la crescita dela coppia basterà?

La giuria in passato severa con loro ha giudicato in maniera molto soddisfatta la prova della coppia, a partire da Katherine che ha chiarito: “Molto bello questo spettacolo, un bell’equilibrio tra lo show e le tempistiche, è andata molto bene”. Poi prosegue Ivan Zazzaroni: “Tommaso ha una grandissima capacità scenica, ha sbagliato pochissimo ed ha tenuto sempre il tempo, per me è molto bravo”.

Successivamente sono intervenuti Mariotto e Selvaggia Lucarelli che, oltre a commentare in maniera abbastanza positiva la prova, hanno analizzato in tutto e per tutto sia il lavoro in pista che l’atteggiamento di Tommaso Marini, cresciuto molto nel corso della trasmissione e chissà che ora potremo vedere qualcosa in più dai due.

Al momento non vengono visti tra i favoriti ma chissà che nelle prossime settimane – visto l’intesa che cresce a dismisura – la coppia non si possa candidare per puntare in alto nella trasmissione. Da sottolineare anche il botta e risposta tra Selvaggia e Tommaso riguardo i progetti futuri di Marini e l’uomo ha spiegato che ha assolutamente intenzione di tornare a praticare scherma, sua principale disciplina.