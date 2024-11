Anna, chi è la mamma di Tommaso Marini a Ballando con le stelle: la confessione

Momento toccante andato in scena durante la clip di presentazione di Tommaso Marini, lo schermidore ha parlato nel video prima dell’esibizione a Ballando con le stelle 2024. La mamma di Tommaso Marini si è lasciata andare a delle confessioni toccanti nel corso della puntata, ricordando come la separazione possa aver influito sull’adolescenza del figlio:

Federica Nargi, chi è?/ Dalla gelosia del marito Alessandro Matri alla malattia della sorella Claudia

“Nella sua adolescenza ha avuto dei problemi, quel momento è coinciso con la mia separazione con suo padre, lui ha subito il dispiacere, probabilmente parlare di un problema così non è stato facile, io presa da quel momento alcune cose non le ho notate in lui. Ci sono stati momenti in cui quando Tommaso parlava dei suoi mostri, ho avuto il sospetto che potessi essere io uno di quelli”. Tommaso Marini ha speso parole speciali verso i genitori, intervenendo nel dancing show di Rai1: “Sicuramente devo dire tanto a mia mamma e mio papà, mi hanno sempre aiutato, non ho mai sentito un muro, ho sofferto la separazione dei miei genitori, si può anche andare d’accordo senza stare insieme”.