Tommaso Stanzani al GF Vip 2021?/ Il compagno di Zorzi avrebbe fatto il provino

Il Grande Fratello Vip 2021 durerà fino a marzo. Dopo Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, già da lunedì 29 novembre, nella casa, arriveranno nuovi concorrenti. Salvo sorprese dell’ultima ora, a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà dovrebbero essere Valeria Marini, Giacomo Urtis, Biagio D’Anelli e Ferdinando Giordano. Tuttavia, nelle prossime settimane, altri concorrenti potrebbero animare la casa soprattutto se il cast attuale dovesse non accettare il prolungamento. Oltre ai nomi che stanno circolando da qualche settimana, Gabriele Parpiglia ha svelato anche il nome di un ballerino.

Nicola Pisu parteciperà come tronista a Uomini e Donne?/ Lui "Vediamo se mi chiamano"

Stando a quello che ha raccontato Parpiglia a Casa Chi, infatti, Tommaso Stanzani, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi e attuale fidanzato di Tommaso Zorzi, avrebbe sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip 6.

Tommaso Stanzani e il provino per il Grande Fratello vip 2021

Come fa sapere BlogTivvù, nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale Chi, avrebbe parlato del provino che Tommaso Stanzani avrebbe sostenuto per il Grande Fratello Vip 2021. “Sono circolate voci di tronisti ed ex tentatori all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e al momento smentiamo la presenza di persone che hanno partecipato a questi programmi”, ha spiegato il giornalista.

Grande Fratello Vip 2021 Pagelle 22a puntata/ Sophie "Non accetto critiche da Soleil"

“Possiamo annunciare che è stato contattato e c’è stato un provino a Tommaso Stanzani, il compagno di Tommaso Zorzi ma non sappiamo se andrà a buon fine o meno e sul chirurgo estetico in quarantena al momento mi taccio”, ha aggiunto Parpiglia. Dopo Tommaso Zorzi, nella casa entrerà Tommaso Stanzani?



LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli attacca Patrizia Pellegrino: "Non parlare con me"/ "Dai giudizi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA