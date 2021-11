Tommaso Stanzani, fidanzato Tommaso Zorzi/ “Impariamo a stare uno accanto all’altro”

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono innamorati. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip e l’ex ballerino di Amici fanno oramai coppia fissa da diversi mesi e non perdono occasione sui social e in tv di manifestare il loro amore. Ma come si sono incontrati? Tutto è nato quando Zorzi, neo vincitore del Grande Fratello Vip, ha conosciuto Maria De Filippi per un caffè. In quel momento Queen Mary ha portato Zorzi negli studi di Amici dove si stava allestendo la coreografia del serale. In quel momento Stanzani stava facendo delle prove di ballo: è bastato uno sguardo e tra i due è scattata una fortissima attrazione. Dopo quel primo fugace incontro, i due si sono ritrovati sui social e da lì è cominciato tutto: il primo appuntamento, il primo bacio fino alla nascita di un amore.

La coppia, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, parlando proprio del loro amore ha detto: “impariamo a stare uno accanto all’altro. Dove ci porterà questa cosa non lo sappiamo, però come dice Orietta Berti “Fin che la barca va lasciala andare”.

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi: “è stata una cosa del tutto inaspettata”

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi fanno coppia fissa da diversi mesi. Un amore nato alla luce del sole quello tra l’ex vincitore del GF VIP e l’ex allievo della scuola di Amici che si sono raccontati per la prima volta, insieme, proprio negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin. Un’intervista doppia in cui il ballerino ha rivelato sulla storia con Zorzi: “è stata una cosa del tutto inaspettata, ma sono super contento. Io sono un po’ più riservato di Tommaso, ma credo che questa sia l’unica intervista che rilasceremo”.

Zorzi dal canto suo ha detto: “Ci siamo conosciuti mentre uscivamo lui da Amici e io dal GF, quindi abbiamo sempre tenuto tutto molto nostro, perché abbiamo vissuto una sovraesposizione mediatica. Non siamo abituati a parlare di noi. Il mio Dna non è mutato, ma mi sono un po’ calmato da quando stiamo assieme. Durante i nostri primi incontri lo aiutavo anche a studiare, mi sentivo una milf!”. L’ex gieffino ha poi parlato anche del grande amico Francesco Oppini con cui si sono persi di vista dopo l’esperienza del GF VIP:” non c’è astio, non c’è rancore, non ci sentiamo da questa estate. Abbiamo vissuto io e Alba Parietti nello stesso albergo a Roma a settembre. Prima o poi lo chiamerò, sicuramente. Con Franci ci sono stati tre mesi molto intensi di convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Non rinnego il bene che gli ho voluto.

