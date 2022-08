Tommaso Stanzani “GF Vip? Ho fatto un colloquio ma…”/ “Zorzi? Mi piacerebbe sposarmi”

Tommaso Stanzani: il colloquio con il Grande Fratello Vip

Partecipare ad Amici ha permesso a Tommaso Stanzani di realizzare il sogno di diventare un ballerino professionista. Per il secondo anno consecutivo ha ballato sul palco del Battiti Live ottenendo un grande successo. Il suo nome è stato anche accostato al Grande Fratello Vip e, in un’intervista esclusiva rilasciata a Superguidatv, Stanzani ammette di aver fatto un colloquio con gli autori del reality. “In realtà ero stato contattato per un colloquio. Non mi precludo mai niente e ho deciso di andare a parlare. Poi però a quella chiacchierata non è seguito più nulla da entrambe le parti. Sono stato abbastanza chiaro fin da subito. Ho subito fatto presente di non sapere se fossi stato in grado di fare un reality”, ha detto Stanzani aggiungendo di non avere alcuna intenzione di vivere pubblicamente la sua relazione con Tommaso Zorzi.

Il ballerino ha anche parlato del momento difficile che ha dovuto affrontare recentemente per la morte del nonno. “Perdere il mio primo nonno non è stato facile. Lui era il pilastro della famiglia. Aveva costruito la nostra casa ed era il più anziano di tutti. Porto con me tantissimi ricordi di mio nonno”.

Tommaso Stanzani e il futuro con Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani che è stato uno dei protagonisti più amati della scuola di Amici, sulla possibilità di tornare nel talent show come professionista ha ammesso di non sentirsi ancora pronto per tale ruolo. “Non so se sarei pronto per fare il professionista di Amici o se è quello che mi aspetto per la mia carriera. Sono sicuro che ho ancora bisogno di studiare”, ha detto il ballerino che ha poi spiegato di sognare un futuro con Tommaso Zorzi.

“Ora come ora non ci penso. In futuro mi piacerebbe sposarmi e costruire anche una famiglia. Io e Tommaso siamo ancora giovani e siamo agli inizi delle nostre carriere. Io sto iniziando a fare ora i primi passi e pertanto prima di fare un passo così importante bisogna sistemarsi”, ha concluso.

