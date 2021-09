Tommaso Zorzi bacia Lialai sulla bocca/ Sul set con Rocco Siffredi “Giusta alchimia…”

L’incontro tra Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi la scorsa estate aveva fatto scalpore tra i fan dell’ex vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip che si aspettavano di vederlo in un film a luci rosse, ma il settimanale Chi svela l’arcano: si tratta delle riprese di un videoclip musicale della cantante Lialai diretto dal re dell’hard. Rocco Siffredi, Tommaso Zorzi e Martina Smeraldi sono stati ingaggiati dalla cantante per essere i protagonisti del videoclip del suo prossimo singolo Light On nel quale l’ex Vippone bacia sulle labbra la cantante.

Il video è stato girato nella villa della cantante in Costa Smeralda e Tommaso ha interpretato il ruolo dell’”uomo che non deve chiedere mai”. Le riprese sono durate tre giorni e sono servite a far crescere il rapporto tra Zorzi e Siffredi. I due si erano scritti e scambiati i complimenti a vicenda e sul set è nata la simpatia a prima vista.

Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi insieme per un videoclip musicale

Rocco Siffredi ha saputo dirigere bene Tommaso Zorzi che, secondo Chi, sarà in grado di stupire tutti i suoi fan per le diverse mutazioni che interpreterà all’interno del videoclip.

La cantante Lialai ha spiegato la sua scelta dicendo: “Vivo la mia musica come se fosse un romanzo cantato e l’argomento che prevale sempre è la sensualità. Nel mio terzo videoclip ho voluto come star Tommaso Zorzi perché oggi è tra i personaggi televisivi più influenti e amati in Italia. È poi Martina Smeraldi, attrice hard della scuola di Rocco Siffredi e, appunto, Rocco per dare quel tocco in regia con la sua esperienza”. La giovane cantante ha anche commentato il rapporto che si è creato tra Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi: “Sul set si è creata la giusta alchimia. Comunque vada sarà un successo”.

