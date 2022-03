Tommaso Zorzi, chi è il fidanzato di Tommaso Stanzani/ Un nuovo progetto Tv con Discovery

Il 2021 può essere certamente ricordato come uno degli anni più belli per Tommaso Zorzi, non solo per la vittoria al “Grande Fratello Vip“, ma soprattutto perché ha avuto la possibilità di conoscere quello che è il suo attuale fidanzato: Tommaso Stanzani. Il pubblico di “Amici” lo conosce bene, visto che è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione, dove era uno dei ballerini classici più amati, apprezzato soprattutto dalla maestra Alessandra Celentano.

I due ormai da tempo non si nascondono più e avevano raccontato a Silvia Toffanin, ospiti di ‘ Verissimo’ come sia nato tutto tra loro: “Ho fatto io il primo passo – racconta Zorzi – L’ho visto ad Amici, poi qui a Verissimo e dopo l’intervista l’ho contattato. Mi ricordo che avevo anche scritto un commento su Instagram prima di quell’intervista sulla pagina di Verissimo”.

Anche il ballerino ha ammesso di avere trovato la serenità al fianco dell’influencer: “Questa storia è nata in modo totalmente inaspettato, in un momento inaspettato. All’inizio avevo un po’ paura perché lui è un personaggio molto conosciuto, però mi ha conquistato subito con i piccoli gesti”.

E ora i due possono condividere il nuovo successo professionale di Zorzi. L’ex protagonista di “Riccanza”, secondo quanto riportato da Davide Maggio, sarà alla guida della versione italiana di “The Great British Sewing Bee“, format che arriva nel nostro Paese grazie a Discovery e che avrà per protagonisti dei sarti amatoriali. Per il ruolo di giurata si era pensato a Elisabetta Franchi, ma la stilista avrebbe preferito rifiutare a causa di altri impegni.

