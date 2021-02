Tommaso Zorzi/ È scontro totale con Giulia Salemi: “Non fare il burattino!”

Tommaso Zorzi finalista del Grande Fratello vip 2020, è lite con Giulia Salemi

La pace è finita. Tommaso Zorzi ha messo tutto da parte per un attimo quando è arrivato il momento di consolare e stare vicino a Dayane Mello addolorata per la morte del fratello Lucas di soli 26 anni, ma oggi è tornato ufficialmente in trincea. A finire sotto la sua lente, manco a dirlo, è proprio GIulia Salemi. Ormai da giorni si parla della loro amicizia perché se lei continua a ribadire che fosse importante e solida (proprio come conferma Fariba), Zorzi ribadisce il fatto che lei ha usato questo loro rapporto millantando un’amicizia che non c’è e solo per arrivare al Grande Fratello Vip 2020.

La versione di Zorzi è stata confermata più volte anche dall’amico Gabriele Parpiglia ma dove sta la verità? Anche oggi i due hanno finito per litigare perché Giulia Salemi si è riavvicinata a Pierpaolo Pretelli dopo aver ricevuto un aereo da parte dei fan sulla loro coppia. A questo punto Zorzi le ha dato del burattino perché è pronta a cambiare idea e torna a sorridere solo con un messaggio, ma qual è la realtà dei suoi sentimenti?

Tommaso Zorzi si scioglie con Dayane Mello…

Tommaso Zorzi però si scioglie con Dayane Mello. Il lutto che ha colpito la brasiliana ha lasciato senza fiato tutti i ragazzi della casa del Grande Fratello Vip 2020 e anche Tommaso che ha avuto modo di essere forte e sostenere tutti salvo poi ritrovarsi solo con quella che un tempo era la sua rivale, per regalarle il suo peluche. Sa bene che è solo un giocattolo ma è vero anche che in questo periodo, ogni volta che lui si è sentito male, ha trovato conforto con lei. Come se non bastasse, l’influencer ha invitato Dayane a stare un po’ da lei una volta usciti dalla casa proprio per non rimanere sola, se lo vorrà.



