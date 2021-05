Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani fidanzati?/ Bacio sulla guancia, mano nella mano…

Sta nascendo l’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani? L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 e l’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi sono stati pizzicati insieme, in quel di Milano, dal settimanale Chi. Dopo i primi contatti avvenuti in seguito al post su Instagram che annunciava la partecipazione del ballerino a Verissimo e i primi messaggi in direct, i due si sarebbero scambiati il numero di telefono cominciando a sentirsi. Lo scorso weekend, Tommaso, come racconta il magazine diretto da Alfonso Signorini nel numero in edicola, avrebbe raggiunto Zorzi a Milano. I due avrebbero trascorso un’intera giornata insieme concedendosi una passeggiata con Gilda, l’inseparabile cagnolina di Zorzi. Nelle foto pubblicate da Chi, Zorzi e Stanzani si prendono per mano, si scambiano un bacio sulla guancia e un lungo abbraccio.

Le immagini di Chi mostrano un grande feeling tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Tra i due non mancano i sorrisi, gli sguardi dolci e i teneri affetti, ma i fans dell’influencer si chiedono che fine abbia fatto Lorenzo Campi. Pur continuano a seguirlo sui social, Zorzi avrebbe voltato pagina e Campi non sarebbe più presente nella sua vita. Tuttavia, il condizionale è d’obbligo. Pur essendo molto presente sui social dove racconta molto di sè ai followers, Zorzi che non ha mai negato di avere un grande desiderio d’amore, non ha commentato i vari gossip che stanno circolando sul suo conto. Tuttavia, il rapporto di Zorzi e Stanzani sta già facendo sognare i fans. Tra i due nascerà davvero l’amore o resterà una bella amicizia?

