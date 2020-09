Tommaso Zorzi/ “Entro da single ma la mia astrologa mi ha detto che…” (GF Vip 5)

Ci sono grandi aspettative per l’ingresso di Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex volto di Riccanza si prepara ad affrontare questa nuova avventura fin da questa sera, lunedì 14 settembre 2020, e ha già anticipato che porterà una ventata di originalità e stravaganza all’interno del gruppo. “Entro da single, ma la mia astrologa mi ha detto che troverò l’amore”, ha detto al settimanale Chi. Il suo obiettivo poi non è di vincere, ma dimostrare chi è davvero. Guardando al passato, Tommaso non può che ricordare il viaggio fatto in Inghilterra per studiare l’inglese. “A Londra ho frequentato la prima discoteca gay”, ha detto, “il primo locale per scambisti, ho esplorato tutto quello che a Milano non potevo esplorare per via del pregiudizio di ‘paese’. Lì sono rinato a 18 anni, contagiato dallo spirito e dalla forza di Londra, ho comunicato a mia madre Amanda di essere gay e l’ho fatto via mail”. La reazione della donna è stata particolare: silenzio stampa per tre giorni, poi una videochiamata su Skype, solo per chiedergli se stava studiando. “Non ne abbiamo più parlato”, aggiunge, “io ero terrorizzato e lei, invece, ha vissuto la situazione con nonchalance. Una madre certe cose le sa”.

TOMMASO ZORZI CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Dai social al Gf Vip 5: Tommaso Zorzi potrebbe essere la rivelazione di quest’edizione. L’hype per il suo ingresso e già alle stelle e lui, di contro, ha già rivelato di considerarsi diverso da qualsiasi tipo di concorrente. “Ve ne accorgerete”, ha detto al settimanale Chi, “vivo tra il sacro e il profano di continuo. Cammino sulla linea dello show cadendo o vincendo. E sono vulcanico, un creatore di idee al secondo”. Poi si è lanciato in una considerazione su Patrizia De Blanck, che secondo alcuni potrebbe provocare i primi scontri all’interno della Casa. Zorzi l’ha definita una “Nobile decaduta”, di vecchio stampo, al pari di uno dei personaggi del film Gattopardo. Lui invece si vede più come Giovanna d’Arco: da un anno ha smesso di cercare il fidanzato, anche perchè “Ogni volta che mi fidanzo, dopo tre ore cerco l’uscita di emergenza”. Gli altri elementi del cast sono avvisati: “Se mi partono i cinque minuti è una tragedia. Sono Ariete e, se mi toccano determinati tasti, so già che per me sarà la fine”. Avvisati anche sul fronte nomination: Tommaso non intende tollerarle, anzi. Ha già parlato di vendette, una caratteristica che a quanto pare fa parte del suo carattere. Il tutto senza dimenticare un occhio di riguardo al look: “Sarà il mio Festival di Sanremo”, conclude, “vi dico solo che, per le mie mise, ho messo al lavoro tre persone”.



