Tommaso Zorzi, hashtag #fuoritommaso in tendenza/ Soleil Sorge e Taylor Mega…

Tommaso Zorzi nella bufera. Su Twitter, sta spopolando l’hashtag #fuoritommaso dopo le parole che l’influencer ha detto su Dayane Mello. Nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello c’è stato un durissimo scontro che hanno spaccato il popolo del web. A scatenare la dura reazione del popolo di Twitter che ha lanciato l’hashtag #fuoriTommaso sono state alcune dichiarazioni di Zorzi. “Vivila sulla tua pelle la discriminazione per una relazione con una persona dello stesso sesso e poi vieni in tv a fare la figa con una storia tra donne per 2-3 voti in più. Sei il minimo della vita”, ha detto tra le altre cose Tommaso.

Parte del web non ha gradito le parole di Zorzi al punto da portare in tendenza l’hashtag #fuoriTommaso pubblicando una serie di tweet contro Zorzi. Dall’altra parte, però, è entrato in tendenza anche l’hashtag #iostoconTommaso con cui, invece, altri utenti, si sono schierati dalla parte dell’influencer.

SOLEIL SORGE E TAYLOR MEGA CONTRO TOMMASO ZORZI

A scagliarsi contro Tommaso Zorzi, dopo lo scontro con Dayane Mello a cui, poi, ha chiesto scusa per i toni e le parole utilizzate, sono state anche Soleil Sorge e Taylor Mega. “Io voglio bene a Tommy e tifo anche per lui, però dire a Dayane che non può dire di essere bisessuale in tv, perché le piacevano tutti è un po’ una ca***ta. E questo lo dico con tanto affetto e tanta stima“, ha scritto Taylor Mega su Instagram. “Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita,te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia!”, sono state, invece, le parole scritte dalla Sorge.

Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita,te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia! #gfvip #orrore #forzadayane https://t.co/0WEmxsCBIt — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) February 23, 2021

MA SI PUÒ FARE PIANGERE UNA RAGAZZA PERCHÉ LA SUA SESSUALITÀ VIENE PRESA COME UN GIOCO MA CHE CAZZO È QUESTO SILENZIO #fuoritommaso — icarus (@impasticcata) February 23, 2021

Dayane ha massacrato:

-Elisabetta

-Francesco

-Stefania

-Tommaso

-Crocc

-Rosalinda Ed ora che Tommaso le ha fatto presente tutto ciò voi sapete solo dire "Fuori Tommaso" La verità è che non sapete argomentare perché la maschera di Dayane è caduta#IOSTOCONTOMMASO #tzvip — 𝐙𝐨𝐫𝐳𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞. 61%🐍 (@FelipeMaryFanti) February 23, 2021





