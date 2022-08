Tommaso Zorzi, la dedica ad Aurora Ramazzotti:”So quanto le parole ti abbiano ferita”/ La difende…

Aurora Ramazzotti viene attaccata per il suo video Tik Tok: “Sembri una pozzanghera” ma, a difenderla, scende in campo Tommaso Zorzi

Arrivano i soccorsi per Aurora Ramazzotti… Arriva Tommaso Zorzi! Negli ultimi giorni Aurora Ramazzotti si è trovata coinvolta in un giro di forti polemiche e discussioni. La giovane conduttrice, da sempre decisa nel combattere gli stereotipi e far sentire la propria voce, dall’emancipazione sessuale femminile al catcalling, è stata vittima di bullismo. Tutto è iniziato quando, di risposta alle accuse di essere solo una figlia d’arte, di mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti, ha creato su Tik Tok un simpatico video in cui risponde, in freestyle, agli haters e dove racconta dei pregiudizi in cui si imbatte ogni giorno a causa del suo cognome.

Il video ha circolato molto e ha generato, di riflesso, molte critiche. A ferire Aurora Ramazzotti in particolare è stato un post di Facebook dove la giovane viene paragonata a una pozzanghera. Nelle sue storie Instagram Aurora ha voluto così rispondere: “Sono cresciuta nel pregiudizio e passo la mia esistenza da quando sono nata, da quando ho memoria, nel cercare di far cambiare idea, opinione alla gente. L’unica ragione per cui non mollo è perché altrimenti vincerebbero loro e non me lo perdonerei mai”. Ieri, a difenderla dal brutto post, è intervenuto anche il suo migliore amico: Tommaso Zorzi.

La dedica di Tommaso Zorzi ad Aurora Ramazzotti: “So quanto le parole ti abbiano ferita…”

È quindi così che, a difesa di Aurora Ramazzotti, è scesa in campo l’artiglieria pesante: il mitico Tommaso Zorzi. Conduttore milanese, vincitore storico del Grande Fratello Vip5, anche lui da sempre combatte ferocemente con le unghie e coi denti stereotipi e pregiudizi della società. Tommaso oltre che essere un collega è anche un grande amico di Aurora, i due infatti condividevano i banchi di scuola del liceo, naturale dunque che Tommaso abbia voluto difendere la sua migliore amica da questi veri e propri bulli. Anche Tommaso quindi si è deciso a intervenire pubblicando una storia e scrivendo una dedica veramente commuovente all’amica.

Come sempre molto breve ma accurato e decisivo, Tommaso Zorzi è entrato in gioco zittendo, una volta per tutte, gli haters di Aurora Ramazzotti. Ecco che cosa ha scritto: “Ti ho vissuta dal liceo e so quanto il pregiudizio sia sempre stato presente nella tua vita e successivamente nel tuo lavoro. Ti ammiro per la tua perseveranza e mi hai insegnato a guardare oltre. Ma so quanto le parole ti abbiano ferita e, ogni volta che potrò, nel mio piccolo, cercherò sempre di evitare che ciò accada e soprattutto che ti condizioni. Ti voglio tanto tanto bene Auri”.













