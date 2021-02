Tommaso Zorzi: “Mi chiamavano fro*io”/ “L’ignoranza e il pregiudizio della gente…”

Tommaso Zorzi ha vissuto una delle emozioni più forti da quando è nella casa del Grande Fratello Vip 2020 durante la puntata trasmessa il 19 febbraio. Dopo cinque mesi ha ricevuto la sorpresa più bella ovvero una lettera del padre che ha commosso sia il pubblico del reality che lo stesso Tommaso. Il signor Lorenzo ha scritto parole importanti al figlio. “Credo che non ci sia nulla che può fare più felice un padre di vedere il proprio figlio farsi strada nella vita con le proprie forze“, ha scritto il padre di Tommaso. “Hai avuto la fortuna di avere una famiglia nella quale hai potuto esprimere la tua sessualità senza alcun problema, hai anche vissuto sulla tua persona cosa vuol dire l’ignoranza della gente su questi temi“, ha aggiunto il signor Lorenzo che ha ribadito il totale sostegno al figlio in quella che definisce “un’avventura un po’ folle e straniante”.

Le parole del padre hanno colpito profondamente Tommaso che ha definito la lettera “la più bella che abbia mai letto”. Il finalista del Grande Fratello Vip, poi, prima di tornare dagli altri concorrenti, ha parlato dei pregiudizi che ha dovuto affrontare nel corso della vita.

Tommaso Zorzi: “Ho dovuto fare i conti con tanta ignoranza e pregiudizio di tanta gente”

Le parole del padre hanno permesso a Tommaso Zorzi di raccontare i pregiudizi subiti per la sua sessualità. Quello del finalista del Grande Fratello Vip è stato un racconto a cuore aperto nel corso del quale ha ammesso di aver dovuto combattere contro determinati luoghi comuni. “La verità è che fai il paragone con tua famiglia e pensi che tutti ti vogliano bene anche fuori. Io purtroppo ho dovuto fare i conti con tanta ignoranza e pregiudizio di tanta gente che l’unica cosa che aveva dirmi era fro**io”, ha detto commosso Tommaso. “Una cosa che ti annienta e fa accapponare la pelle e ha annullato tanti ragazzi come me. Penso non ci sia niente di peggio che annientare un essere umano per ridurlo all’affetto che prova sotto le coperte, perchè io non sono le persone con le quali vado a letto, ma sono Tommaso Zorzi a prescidere dalle persone con cui vado a letto che siano uomini o donne”, ha aggiunto ricevendo l’applauso del pubblico e del popolo del web.

