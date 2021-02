Tommaso Zorzi/ Per la finale pronto a nuove alleanze e a sacrificare tutto e tutti…

Tommaso Zorzi, è ancora sconto con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020 ma…

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è quello che ha tenuto un po’ banco in quest’ultimo periodo al Grande Fratello vip 2020. I due continuano ad avvicinarsi e poi litigare fino a quando, proprio nella scorsa diretta, è scoppiata la bomba. La bella influencer ha chiuso la serata con un vero e proprio crollo emotivo ed un pianto a dirotto che ha commosso anche Tommaso Zorzi che alla fine si è avvicinato a lei, l’ha abbracciata e le ha ricordato che le vuole bene.

Ancora una volta, però, la pace è durata poco perché i due in effetti, per quanto possibile, hanno fatto vite molto separate nella casa e spesso quando lei si avvicina, adesso gli altri scappano via, lasciando così che Giulia si lasci consolare dai due finalisti, Dayane e Pierpaolo Pretelli. Inutile dire che in questi giorni Tommaso Zorzi ha chiamato a raccolta le sue Bimbe, le stesse che lo hanno mandato in finale, per sostenere Stefania Orlando contro Giulia Salemi, ma chi la spunterà alla fine e come reagirà Tommy se la conduttrice dovesse uscire?

Tommaso Zorzi sempre più vicino ad Andrea Zelletta, Francesco Oppini…

Per fortuna dalla parte di Tommaso Zorzi c’è Andrea Zelletta. Il bel tronista ha molto legato con l’influencer in quest’ultima parte di edizione tanto che Tommy lo ha scelto come suo aiutante e conduttore al suo posto nello show del mercoledì lasciando l’amaro in bocca a Pier da sempre molto portato per questo tipo di cose.

Andrea e Zorzi spesso dormono insieme, scherzano e ridono e questo ha conquistato anche i fan fuori che li riempiono di aerei di coppia sognando di vederli in diretta social insieme a Francesco Oppini. Proprio su Oppini in casa è arrivata la notizia del suo prossimo matrimonio con Cristina, in uno dei messaggi social letti da Zorzi in casa, e per un attimo tutti sono rimasti con il fiato sospeso preoccupati di un suo possibile sclero. Ma non è successo niente di tutto questo..

