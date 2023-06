Tommy Dali ad Amici – Full Out/ Il percorso ad Amici 2023 segnato dall’espulsione per il Capodanno-gate

Tommy Dali, il percorso ad Amici 2023 macchiato dal Capodanno-gate

Tommy Dali è stato uno degli allievi più chiacchierati dell’ultima edizione di Amici, e il suo percorso nel talent si è concluso drasticamente prima del previsto. Il cantante, fortemente voluto da Rudy Zerbi, è infatti uno degli allievi rimasti coinvolti nello scandalo di Capodanno, rinominato “Capodanno gate”, e nella questione “noce moscata”. Se gli altri sono stati graziati dai professori, una volta appreso quanto di sconcertante emerso dall’ultima notte dell’anno, il giovane artista è stato invece severamente punito con l’espulsione dal programma, voluta proprio da Zerbi.

A danni fatti, Tommy Dali ha appreso l’errore e ne ha pagato le conseguenze. In un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, ha parlato delle parole di Maria De Filippi in riferimento a quanto di grave accaduto nella scuola. E, alla fine, ha ammesso di aver appreso la lezione: “A colpirmi di lei è stata il modo sincero in cui dice le cose. All’inizio avevo reagito male a quello che mi aveva detto ma poi ripensandoci mi sono detto che aveva ragione. Sono uscito dalla scuola a causa del mio carattere. Ammetto di aver tirato troppo la corda“.

Amici – Full Out, Tommy Dali nel cast

Nonostante l’inciampo ad Amici 2023 e l’interruzione del percorso di crescita artistica e personale dovuta al proprio comportamento, Tommy Dali ha ripreso in mano la propria vita e ha continuato a fare musica. E questa sera sarà anche lui ospite di Amici – Full Out, l’evento musicale che riunisce il cast dell’ultima edizione del talent e che andrà in onda in prima serata su Rai1.

Il cantante si esibirà assieme a NDG, altro allievo della scuola, nel brano Miss per il quale hanno lavorato assieme. Sarà un’occasione per rivedere sul palco e sentire dal vivo le voci dei giovani talenti di Amici 2023, e sarà una grande opportunità di riscatto anche per lo stesso Tommy Dali.

