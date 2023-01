Tommy Miglietta “Collegio 7 esperienza unica”/ “L’amicizia con Tullio De Piscopo…”

Tommy Miglietta, ex del Collegio 7 e baby batterista, è stato ospite stamane da I Fatti Vostri per raccontare la sua fin qui breve ma incredibile carriera. Tommy Miglietta è stato premiato Alfiere della Repubblica: “L’esperienza con Mattarella indimenticabile, la migliore della mia vita. Mi è arrivata la chiamata dal Quirinale inattesa, poi man mano ho realizzato… E’ successo nel 2020, non si poteva andare in presenza per il covid, poi a dicembre 2021 il presidente ci ha ospitati”.

Sulla sua passione per la batteria: “Ho cominciato a suonare con il tamburello quando avevo 3 anni, poi la passione è aumentata sempre di più, ho preso delle lezioni, ho iniziato a suonare la batteria e poi nel 2016 sono entrato nel gruppo della mia famiglia da cui è iniziato il tutto. Con la band della mia famiglia abbiamo girato il mondo, New York, Mosca, Parigi, tantissime tappe in Italia… Con la scuola studiavo in viaggio insieme a mio madre, ma non ho perso nessun anno”.

TOMMY MIGLIETTA E L’AMICIZIA CON TULLIO DE PISCOPO: “E’ NATA PER CASO…”

Sulla sua amicizia con Tullio De Piscopo Tommy Miglietta ha spiegato: “E’ nata a Montecitorio nel 2018 dopo la premiazione delle 100 eccellenze italiane. Abbiamo fatto diversi concerti assieme e ci divertiamo tanto. L’amicizia è nata così: eravamo seduti a fianco durante la premiazione, abbiamo iniziato a parlare di tutto e quando è arrivato il momento e hanno fatto il mio nome non ho sentito nulla perchè c’era Tullio che continuava a parlarmi di musica”.

Tommy Miglietta ha parlato anche dell’ultima edizione del Collegio 7: “Un’esperienza bellissima, volevo farla da tempo perchè seguivo le prime edizioni. Mi sono messo alla prova, è stata un’esperienza di crescita e formativa, ma anche dura. Bellissimo, qualcosa di magnifico”. Chiusura sui compagni di scuola: “Sono felicissimi di me spero, anche se a scuola non si chiacchiera più di tanto. Sono contenti, anche le professoresse e la preside. Con le ragazzine? Mi sto frequentando…”.

