Tony Effe ha rifiutato una collaborazione con Fedez/ Rivelazione spiazzante: “Non l’ho fatto perché…”

Sesso e samba è il nuovo singolo di Tony Effe e Gaia, un featuring destinato a far ballare tutti e a candidarsi a pieno titolo a tormentone dell’estate 2024 ormai alle porte. Il trapper e la cantante ex vincitrice di Amici hanno dato vita ad una collaborazione fresca, originale e impregnata di sonorità brasiliane unite alla trap e, proprio in questo periodo, il duo è in piena promozione del nuovo singolo in giro per l’Italia. Proprio nelle ultime ore sono stati ospiti di Radio 105, dove hanno rilasciato un’intervista in cui hanno presentato il brano e rivelato anche qualche aneddoto legato alle rispettive carriere.

Tony Effe, in particolare, ha ammesso di aver rifiutato di fare una collaborazione con un suo celebre collega rapper, di cui alla fine ha deciso di fare il nome: Fedez. Come mostra un breve video estratto dall’intervista e diffuso dagli utenti su X, tutto è nato da una domanda dello speaker, che ha domandato loro se gli fosse mai capitato di rifiutare un featuring o che determinate collaborazione “poi non vanno in porto“.

Tony Effe e il ‘no’ a Fedez: “Avevo il pezzo con Gaia“

“Magari non quaglia a livello caratteriale perché non c’è chimica“, ha scherzato lo speaker, in riferimento ai featuring che spesso i cantanti si rifiutano di realizzare con i colleghi nella musica. A quel punto Tony Effe ha fatto un nome importante, spiegando dunque di non aver voluto collaborare con lui: “Fedez“. Lo speaker gli domanda se sia stato lo stesso trapper a chiedergli di fare un feat: “Tu ci hai provato?“. La voce di Sesso e samba però risponde: “No lui“. Poi, aggiunge il motivo per cui ha detto di no a Fedez: “Avevo il pezzo con Gaia e non l’ho fatto“.

Come mostrato nel video la reazione di Gaia Gozzi è esilarante, dal momento che si è messa a ridere esclamando sarcastica: “Adesso ho Fedez contro“. E anche il conduttore dell’intervista, in riferimento al periodo difficile del rapper, ha ironizzato: “È un periodo proprio fortunato per Fedez, gli vanno tutte giuste“.

LA REAZIONE DI GAIA MI STA MANDANDO AL CREATORE pic.twitter.com/q0dJNBr8XJ — ᴍɢ🪼 (@voltoincognito) May 28, 2024













