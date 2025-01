Tony Renda, ex fidanzato di Jenny Guardiano, è un dj originario di Catania, dove viveva con la sua ex compagna con la quale ha preso parte a Temptation Island. L’esperienza in tv non è andata benissimo per i due: Tony, infatti, ha mostrato la sua vera faccia, spiegando di aver tradito più volte la sua fidanzata, soprattutto durante i suoi viaggi di lavoro fuori dall’Italia. La loro storia è proseguita poi dopo il programma, nonostante i comportamenti poco carini da parte del dj catanese, attratto da altre ragazze, le tentatrici.

I due sono stati insieme per cinque anni: nonostante la differenza di età e il comportamento non proprio ottimale da parte del fidanzato, la storia è proseguita fino alla rottura definitiva a dicembre 2024. Per via di un presunto tradimento di Tony Renda, si è conclusa definitivamente la relazione tra i due. Ma chi è il dj siciliano che ha fatto discutere e non poco gli spettatori di Temptation Island per via dei suoi comportamenti non sempre rispettosi nei confronti della fidanzata Jenny, di quindici anni più giovane di lui?

Tony Renda, chi è: la storia con Jenny Guardiano ha fatto discutere

Tony Renda di mestiere fa il dj. Il 41enne catanese per lavoro è spesso in giro: tanti infatti i party, le feste private, le serate e gli eventi ai quali è invitato per suonare, come si può ben vedere anche sui suoi canali social. L’uomo, anche per via del suo lavoro, è spesso circondato da donne e questo ha portato la fidanzata e non fidarsi di lui e a decidere di interrompere la loro relazione: questo è successo a dicembre 2024 con il tradimento definitivo da parte di lui. I due, infatti, si sono lasciati: la loro storia sarebbe ora ufficialmente terminata, con Tony pronto a muoversi versi altri lidi.