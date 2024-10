Tony Renda sbarca come dj a Uomini e Donne

Tony Renda è pronto per conquistare anche il pubblico di Uomini e Donne dopo essere stato un protagonista indiscusso della penultima edizione di Temptation Island. Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 4 ottobre 2024, Tony arriverà in studio per fare il dj durante la sfilata femminile dal titolo “Brivido caldo in una notte di luna piena”. Maria De Filippi lo annuncerà come è solita fare in presenza di ospiti e Tony, dopo la passerella, arriverà con grande entusiasmo in studio accomodandosi dietro la consolle. Oltre a mettere la musica per la sfilata, leggerà anche la descrizione dell’esibizione delle singole dame.

Un momento imperdibile per il pubblico del dating show di canale 5 da sempre affezionato alle sfilate che regalano puntualmente discussioni e colpi di scena, ma chi è davvero Tony Renda?

Tutto su Tony Renda: da Temptation Island a Uomini e Donne

Tony Renda è un dj siciliano ed è stato un protagonista indiscusso della penultima edizione di Temptation Island a cui ha partecipato con la fidanzata Jenny Guardiano. All’interno del programma condotto da Filippo Bisciglia ha ammesso di essere un eterno Peter Pan. La coppia ha partecipato al programma per la gelosia di Tony che non permetteva a Jenny di vivere liberamente la sua vita. Durante la permanenza nel villaggio, Jenny, più volte, sembrava pronta a chiudere la storia ma durante il falò di confronto, i due hanno deciso di concedersi una nuova possibilità.

“Tony per me è l’idea di casa, è tutto. È stato il mio fidanzato, un punto di riferimento importante per me, non sono mai riuscita a lasciarlo, superavo tutto, perché pensavo che una vita senza di lui sarebbe stata troppo dolorosa. Lui è la mia famiglia, dico sempre che abbiamo lo stesso sangue”, le parole di Jenny.