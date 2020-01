TOP GUN/ Trama del film con Tom Cruise in onda oggi su Italia 1 (2 gennaio 2020)

Il film Top Gun andrà in onda giovedì 2 gennaio in prima serata alle 21.35 su Italia 1. La pellicola è un film d’azione del 1986, diretto dal regista Tony Scott e Don Simpson e Jerry Bruckheimer, due dei più famosi produttori di successo di Hollywood autori di pellicole blockbuster del calibro di Flashdance. La Paramount Pictures ha co-prodotto il film e seguito il suo lancio. Top Gun è interpretato da Tom Cruise, uno degli attori più celebri di Hollywood protagonista della serie Mission Impossibile, Nato il quattro luglio, Vanilla Sky, Innocenti bugie e tanti altri. Ulteriori interpreti sono Kelly McGillis (Sotto accusa, L’isola dell’amore e candidata al Golgen Globe insieme a Tom Cruise per Top Gun), Anthony Edwards, Val Kilmer, e Tom Skerritt.

La trama di Top Gun

Il tenente Pete Mitchell detto Maverick e il sottotenente Nick Bradshaw detto Goose vengono inviati alla guida di due F14 verso una portaerei sovietica. Durante una ricognizione, incontrano due Mig sovietici, e Goose se la cava subito mettendosi in posizione d’attacco pronto per sparare così da far battere in ritirata l’avversario. Cougar, un compagno in ricognizione, ha qualche difficoltà nelle manovre e Maverick accorre in suo aiuto mettendo ko l’avversario con una mossa rocambolesca.

L’episodio colpisce profondamente Cougar, che ha un attacco di panico e non riesce a rientrare sul ponte, così Maverick disobbedendo all’ordine di rientrare immediatamente accorre in soccorso dell’amico, aiutandolo durante la manovra di appontaggio. Una volta sulla portaerei, i due piloti si incontrano con il responsabile della missione per fare rapporto sull’accaduto e mentre Cougar profondamente colpito rassegna le proprie dimissioni per la paura di rendere orfano il figlio che ancora non ha mai visto, Maverick e Goose vengono spediti alla scuola per Top Gun essendo due dei migliori piloti della flotta statunitense.

Le lezioni alla scuola per Top Gun vanno per il meglio e Maverick dimostra subito le sue abilità. Quello che sembra penalizzarlo è il suo carattere irrequieto che potrebbe mettere a rischio gli alleati, motivo per cui il comandante Viper si ritrova spesso a richiamarlo. Durante l’addestramento, Maverick incontra Charlie, l’astrofisica che collabora al progetto Top Gun. I due, attratti profondamente l’uno dall’altra, intraprendono una relazione.

Il finale del film

Un incidente mette Maverick in serio pericolo. Durante un’esercitazione, infatti, il protagonista finisce dietro la scia del veicolo che seguiva causando il malfunzionamento di entrambi i motori dell’F14, che lo costringono all’eiezione dall’abitacolo del veicolo. Durante l’operazione di espulsione, Goose batte violentemente la testa e rimane ucciso. Maverick, profondamente scosso dall’accaduto, non è più lo stesso e si incolpa della morte dell’amico. La sua guida è irriconoscibile e alla fine pensa di ritirarsi dalla marina. Charlie lo esorta a cambiare idea, tanto che il giorno della consegna dei brevetti lei stessa si presenta a ritirarlo. Un’emergenza costringe i comandanti a chiamare i piloti al rapporto. Tra di loro c’è anche Maverick, che per salvare i propri colleghi torna in sé e affronta l’esperienza più difficile della sua carriera da pilota. Nell’ultima scena, Maverick e Charlie si incontrano all’accademia di Top Gun, dove lui è diventato istruttore di volo.



