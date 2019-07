Top Gun al cinema nel 2020/ Video trailer, Tom Cruise torna nei panni di Maverick

«Sono 34 anni che mi chiedete se la storia avrà un seguito, avete avuto molta pazienza e adesso posso dirvi di sì»: così, al Comic-Con Festival di San Diego, Tom Cruise ha annunciato l’arrivo nelle sale del sequel di Top Gun, al cinema dal 2020. L’attore americano, protagonista della pellicola cult del 1986, ha presentato il poster ed il trailer in anteprima: Cruise torna dunque a vestire i panni di Pete “Maverick” Mitchell, il pilota amante delle motociclette e del pericolo. Secondo le prime indiscrezioni, Maverick avrà il compito di addestrare il figlio di Goose, Bradley, che vorrebbe diventare un pilota di aerei come suo padre. Il cast è ricco di attori-attrici di primissimo livello: da Ed Harris a Jennifer Connelly, passando per Miles Teller e Val Kilmer, fino a Glen Powell e Monica Barbaro. Non è stata svelata la data ufficiale, che verrà resa nota nel corso dei prossimi mesi, ma una cosa è certa: il prossimo anno sarà quello del ritorno di Top Gun…

TOP GUN AL CINEMA DAL 2020, IL TRAILER

Il trailer non svela molto della storia che vedremo al cinema, ma qualche dettaglio c’è: vediamo Maverick scoprire la sua vecchia Kawasaki GPZ 900, motocicletta simbolo del film del 1986. Poco dopo Tom Cruise è a bordo di una nuova due ruote, la potente Kawasaki Ninja H2. Non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti su uno dei film più attesi della nuova stagione cinematografica, che avrà un nuovo regista: al posto di Tony Scott, suicidatosi nel 2012, dietro la macchina da presa ci sarà Joseph Kosinski (Oblivion, Fire Squad – Incubo di fuoco). La sceneggiatura è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks, Christopher McQuarrie e Eric Warren Singer, mentre il film è prodotto da Jerry Bruckheimer, Tom Cruise, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger. La distribuzione in italiano, infine, è di Paramount Pictures. Qui di seguito vi proponiamo il trailer ed il poster:

Check out the official poster for #TopGun: Maverick starring @TomCruise. In theatres 2020. pic.twitter.com/5emkDH9j5f — Top Gun (@TopGunMovie) 18 luglio 2019





