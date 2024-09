Poteva essere un incidente (a dir poco) tragico quello avvenuto nella tarda mattinata di oggi al Salone dell’Auto che si sta svolgendo a Torino con un’auto da rally – una vecchia Lancia Delta – che è finita contro una folla di persone che si erano riunite ad assistere alla sfilata in pienissimo centro: i coinvolti sarebbero in totale una dozzina, ma fortunatamente parrebbe che nessuno abbia riportato ferite gravi, tanto che dopo l’interruzione per permettere i soccorsi, l’evento è ripreso come da programma.

Partendo proprio dall’epilogo dell’incidente al Salone dell’Auto, la Lancia Delta avrebbe coinvolto almeno 12 persone del pubblico tra cui due bambini di 10 anni, ma tra questi per solamente cinque è stato necessario il trasporto in ospedale: dei ricoverati uno – pare sia la madre di almeno uno dei due bambini – è arrivato al nosocomio Maria Vittoria in codice giallo con una presunta frattura ad una gamba; mentre gli altri quattro erano in codice verde con alcuni ematomi e i restanti sette sono stati soccorsi e medicati direttamente sul luogo dell’incidente.

Incidente al Salone dell’Auto di Torino: cosa è successo alla Lancia Delta sbandata sulla folla

Restano – nel frattempo – incerte le cause dell’incidente potenzialmente tragico di Torino, con le Forze dell’ordine che (supportate dagli organizzatori dell’evento) hanno già aperto un’indagine: l’ipotesi più accreditata è che dietro all’investimento ci sarebbe stata una manovra scorretta compiuta dall’autista della Lancia Delta; ma non si escludono neppure eventuali responsabilità da parte di chi ha progettato il percorso della sfilata e di chi doveva garantire la sicurezza, mentre si attendono anche gli esiti dei test alcolemici e tossicologici fatti al conducente.

Intervenuto – nel primo pomeriggio – anche il sindaco del capoluogo sabaudo Stefano Lo Russo che si è detto “profondamente dispiaciuto” per l’incidente al Salone dell’Auto e ha espresso “solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte”, con l’augurio di “una pronta guarigione” e che le “indagini avviate dalla polizia locale” possano presto ricostruire nel dettaglio l’accaduto, le dinamiche e le eventuali responsabilità.

Il video dell’incidente a Torino: Lancia Delta sulla folla, 12 feriti