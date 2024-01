Torino: treno investe e uccide bambino di 9 anni/ Era moldavo, scappato da una comunità nel pomeriggio

Torino: bambino di 9 anni investito da un treno

Nella serata di oggi, lunedì 15 gennaio 2024, un bambino di 9 anni è stato investito da un treno alle porte di Torino, precisamente a Borgo Revel, frazione del comune di Verolengo. Allo stato attuale sono ancora del tutto ignote le dinamiche dell’incidente, anche perché il corpo è stato trovato solamente in un secondo momento, da un altro macchinista. Si tratta, inoltre, del secondo incidente mortale sulle linee ferroviarie torinesi che si è registrato nelle ultime 24 ore, dopo che in mattinata una 61enne è deceduta sulla linea per Milano.

"Influencer sono simulacri, falsi ma simili al vero"/ Mastrocola: "Smettiamo di seguirli e torniamo a vivere"

Il bambino di 9 anni investito dal treno vicino a Torino, insomma, sarebbe stato trovato da un macchinista di transito sulla linea Chivasso-Alessandria, che ha notato il corpo senza vita del piccolo sui binari. Gli inquirenti, immediatamente intervenuti dopo la segnalazione del macchinista, suppongono che l’investimento potrebbe essere stato causato da un convoglio transitato prima di quello da cui è partito l’allarme, ma è stato aperto un fascicolo e le dinamiche saranno chiarite nelle prossime ore. A quanto si è appreso in serata, inoltre, il bambino di 9 anni investito e ucciso dal treno vicino a Torino, identificato come Andrei Revene, era di origini moldave, avrebbe compiuto 10 anni a marzo ed era scappato nel pomeriggio dalla comunità Mafalda.

"Cellule sistema immunitario influenzano memoria"/ Perché scoperta di Humanitas è importante per Alzheimer

Investita in mattinata anche una 61enne

La circolazione ferroviaria tra Chivasso e Torino è stata interrotta dopo l’individuazione del corpo del bambino di 9 anni investito dal treno, sostituita da bus, per permettere le indagini del caso. In mattinata, inoltre, la stessa linea era già stata interrotta in seguito all’investimento di una donna 61enne sempre nei pressi di Chivasso, causato da un Intercity notte proveniente da Salerno e diretto al capoluogo piemontese. La tragedia era avvenuta poco prima delle 9 e l’intervento dei soccorsi si sarebbe rivelato del tutto inutile, mentre secondo le prima ricostruzioni a carico della Polizia Ferroviaria ritengono che la donna si sia volontariamente buttata sui binari poco prima dell’arrivo del treno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA