Torino Verona Primavera (risultato finale 2-1)/ Tabellino: successo granata

TORINO VERONA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-1)

Torino Verona Primavera 2-1: il risultato finale della partita valida per la ventisettesima giornata del Campionato Primavera 1 ha decretato il successo di misura dei padroni di casa granata contro l’Hellas Verona, di conseguenza il Torino sale a quota 40 punti in classifica e resta pienamente in corsa per un posto nei playoff, mentre il Verona deve pensare a conquistare una salvezza che resta ancora in bilico per gli ospiti.

Torino Verona Primavera comincia con il gol quasi immediato del vantaggio granata, perché i padroni di casa segnano già all’ottavo minuto della partita con Dellavalle che, sugli sviluppi di un corner battuto da Angori, si inserisce e taglia l’area, mettendo il pallone in rete. Passa però poco tempo e già al 20’ il Verona riesce a pareggiare, anche in questo caso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Grassi dalla bandierina, Colistra svetta di testa e batte il portiere granata Milan.

TORINO VERONA PRIMAVERA: IL SECONDO TEMPO E IL TABELLINO

La ripresa di Torino Verona Primavera vede i granata sbagliare un calcio di rigore dopo sette minuti: penalty concesso per un fallo di mano di Redondi, ma Baeten calcia centralmente e Kivila blocca il rigore. Il Torino Primavera riesce comunque a trovare il gol del secondo vantaggio al 29’ minuto con Zanetti, che insacca sul primo palo su assist di Ciammaglichella. Il risultato non cambierà più, nemmeno nei tre minuti di recupero: vittoria per il Torino, il Verona si deve arrendere.

TORINO VERONA PRIMAVERA 2-1

Marcatori: 8’ pt Dellavalle (T), 20’ pt Colistra (V), 29’ st Zanetti (T)

TORINO: Milan, Savini, Anton, Di Marco (1’ st Baeten), N’Guessan, Ciammaglichella, Angori, Dellavalle, Rosa (27’ st Ansah), Zanetti (40’ st Reali), Gineitis. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Pagani, La Marca, Sassi, Polenghi, Wade, Lindkvist, Giorcelli. Allenatore: Zeoli.

VERONA: Kivila, Redondi, Calabrese, Yeboah, Pierobon (13’ st Sulemana), Flakus (21’ st Flori), Kemppainen, Gomez (38’ st Cazzadori), Grassi (38’ st Verzini), Colistra (21’ st Terracciano), Ghilardi. A disposizione: Toniolo, Patuzzo, Ebengué, Turra, Caia, Cisse. Allenatore: Corrent.

Ammonizioni: 10’ st Dellavalle, 36’ st Sulemana, 42’ st Savini, 44’ st Ghilardi

