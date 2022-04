Diretta Napoli Torino Primavera/ Streaming video tv: granata in serie positiva

DIRETTA NAPOLI TORINO PRIMAVERA: GRANATA REDUCI DA 7 RISULTATI UTILI

Napoli Torino Primavera, in diretta domenica 3 aprile alle ore 13:00 dall’Arena Giuseppe Piccolo, è valida per la ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurri sono reduci dal pareggio esterno contro il Sassuolo, gara terminata con il punteggio di 1-1. La squadra allenata da Niccolò Frustalupi occupa la dodicesima posizione in classifica con 31 punti, 4 in più rispetto alla zona playout.

Il Torino arriva alla sfida con il Napoli, dopo il pareggio casalingo conseguito contro la Spal, partita terminata con il risultato di 1-1. La compagine di Federico Coppitelli, è nona in classifica con 36 punti, e insegue la zona playoff che dista solamente di 4 lunghezze. Il Torino ha messo in fila 7 risultati utili consecutivi e vorrà proseguire il buon periodo di forma che sta vivendo. Nella gara di andata, il Napoli si è imposto 1-2 in casa dei granata.

DIRETTA NAPOLI TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Torino Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI TORINO PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Napoli Torino Primavera, le quali scenderanno in campo nella ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore degli azzurri, Niccolò Frustalupi, dovrebbe schiere la sua squadra con il modulo 3-5-2. Ecco la probabile formazione del Napoli, in vista della gara contro il Torino: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Ambrosino.

Il Torino allenato da Federico Coppitelli, dovrebbe affrontare la gara di Napoli con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare granata, la quale scenderà in campo nella gara della ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1: Milan; Savini, Baeten, N’Guessan, Anton; Garbett, Angori, Dellavalle; Caccavo, Zanetti, Gineitis.











