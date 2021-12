Madonna accusa di plagio il rapper Tory Lanez/ “Into the Groove usata illegalmente”

Madonna accusa il rapper Tory Lanez di plagio. Sotto il mirino della popstar c’è finita la canzone Pluto’s Last Comet del rapper Tory Lanez che, effettivamente, ricorda molto le sonorità di “Into The Groove” di Madonna. Pluto’s Last Comet sembrerebbe essere stata scritta proprio su un campionamento di Into The Groove, peccato che il rapper non abbia chiesto il permesso a nessuno per farlo né abbia pagato per i diritti. Per questo motivo la cantante gli ha mandato un messaggio privato su Instagram e per farglielo notare gli ha pure commentato una foto scrivendo: “Leggi i messaggi sull’uso illegale della mia canzone “Into the Groove” ha scritto Madonna nel tentativo di ottenere l’attenzione di Lanez.

Resta ancora poco chiaro se Tory Lanez abbia letto il messaggio di Madonna o le abbia risposto in privato. Il rapper, tra l’altro, è stato di recente protagonista dei titoli dei giornali per il processo che lo vede protagonista per aggressione. I rappresentanti di entrambi gli artisti non hanno risposto alla richiesta di commento da parte di Billboard ieri, lunedì 27 dicembre. La redazione di Billboard riferisce di aver tentato un contatto con i rappresentanti legali di Tory Lanez e Madonna, ma per il momento non è arrivata alcuna risposta. La somiglianza, secondo Madonna, sarebbe evidente specialmente nell’intro strumentale.

Madonna si prepara a uscire con il nuovo album

In attesa di capire se Tory Lanez replicherà alle accuse mosse dalla cantante, i fan di Madonna attendono una nuova release da parte della popstar, che discograficamente è ferma a Madame X (2019). Più volte sono venuti fuori dei rumor circa un suo ritorno in studio, ma nessuna voce ha mai trovato conferma. Recentemente Lady Ciccone è stata oggetto di polemica per alcuni scatti in cui simulava la scena del crimine della morte di Marilyn Monroe, una delle tante provocazioni della popstar. Madonna sta intanto pensando all’uscita del nuovo album prevista per il 2022.

Per Madonna la conferma arriva da un post Instagram che la ritrae al lavoro in studio. Madonna si mostra in studio con camicia a quadretti e occhiali, ma soprattutto con i testi delle nuove canzoni tenuti in mano davanti al microfono. È così che la popstar ha annunciato il suo ritorno alle incisioni: un post su Instagram corredato da un commento quanto mai esplicito. Taggando anche il rapper e producer Swae Lee, al lavoro con lei in studio, Madonna ha commentato: “È così bello essere di nuovo in studio a fare musica… Ci saranno sorprese nel nuovo anno“. Con Swae Lee la cantante ha già collaborato sul singolo Crave, estratto dall’ultimo album Madame X (2019) e sembra che quella potrebbe essere la direzione delle nuove produzioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA