Totti-Blasi, Ilary non vuole il mantenimento ma…/ Le questioni irrisolte

Totti e Blasi, le questioni irrisolte: dai figli alla villa dell’Eur

Non c’è pace tra Francesco Totti e Ilary Blasi che, dopo mesi di trattative con i rispettivi legali, non hanno trovato alcun accordo e, dunque, si avvieranno verso una separazione giudiziale. Come riporta Il Messaggero, infatti, nemmeno l’udienza top-secret che ha avuto luogo lo scorso venerdì ha avuto effetti positivi e le distanze tra i due ex coniugi sembrano sempre più incolmabili. Il primo aspetto da considerare è che, tra le istante presentate dalla conduttrice, non rientrerebbe l’assegno di mantenimento: non vuole dunque essere mantenuta dall’ex marito.

A scatenare le tensioni nella coppia sono, in particolare, due aspetti. Il primo è l’affidamento dei figli, Cristian, Chanel e Isabel, sui quali si dovrà decidere quanto tempo dovranno passare con l’uno e con l’altro genitore. L’altro scottante aspetto è la loro dimora coniugale all’Eur: a chi verrà assegnata la mega-villa nel quartiere residenziale a sud della Capitale? Al momento ci vive la conduttrice assieme ai figli, mentre l’ex calciatore ha preso dimora a Roma nord con la fidanzata Noemi Bocchi. Il Pupone, come riporta il quotidiano, non vorrebbe far traslocare i figli ma allo stesso tempo preferirebbe non vederli soggiornare con Bastian Muller, il nuovo compagno dell’ex moglie.

Francesco Totti, cos’ha fatto infuriare l’ex calciatore

Sono due, dunque, gli aspetti non ancora chiariti di questa turbolenta separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I mesi di trattative, con i due ex coniugi affiancati dagli avvocati, non hanno sortito l’effetto sperato e le posizioni faticano a trovare una mediazione. A scatenare soprattutto la rabbia dell’ex Capitano della Roma è la presenza sempre più costante di Bastian Muller nella vita della conduttrice e, soprattutto dei suoi figli.

Le recenti cronache di gossip hanno infatti parlato di un Totti furiosissimo: non solo per l’idea che il nuovo fidanzato della showgirl possa soggiornare nella loro storica casa dell’Eur e dormire nel suo stesso letto, ma anche per le recenti foto pubblicate da Chi che vedono Ilary e Bastian in compagnia della piccola Isabel. La situazione tra i due ex coniugi, dunque, si fa sempre più tesa.

