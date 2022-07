Totti e Blasi, il perché dei due comunicati separati/ “Lei lo voleva stringato, mentre lui…”

Francesco Totti e Ilary Blasi: cosa c’è dietro i due comunicati?

Il gossip dell’estate, a quanto pare, ha a che fare con una separazione e nel dettaglio con la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una separazione inizialmente annunciata da Dagospia come ‘consensuale’ e che sarebbe dovuta essere annunciata ufficialmente attraverso un comunicato congiunto ma che alla fine così non è stato. Come ben noto, di comunicati ne sono giunti due, ben distinti e separati ma che evidenziano come la separazione sia ben distante dall’essere consensuale. Ma cosa è successo e come mai alla fine si è deciso di procedere con una comunicazione nettamente differente?

Francesco Totti video social dopo rottura con Ilary Blasi/ "Si vince o si impara”

La prima a far giungere la nota in cui annunciava la separazione era stata Ilary Blasi, sottolineando come il percorso della separazione sarebbe rimasto da quel momento in avanti “un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia”. Poco dopo, anche il comunicato di Francesco Totti, meno freddo rispetto a quello dell’ex moglie, ha comunicato la medesima notizia. In tanti si sono domandati come mai abbiano deciso di non pubblicare un’unica nota congiunta ma adesso ad avanzare una presunta spiegazione è stato Vanity Fair Italia, che in merito scrive: “Nuove indiscrezioni rivelano dettagli sul mistero dei comunicati separati con cui Ilary e Totti hanno annunciato ufficialmente la separazione. La nota stampa doveva essere una e invece all’ultimo si è sdoppiata”.

Noemi Bocchi, bracciale con 5 pietre a Francesco Totti?/ Il presunto pegno d'amore...

Francesco Totti e Ilary Blasi: la diversa linea comunicativa

Sul presunto motivo dei due comunicati con i quali Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione si è detto tanto. Si è parlato di una presunta reazione che la conduttrice avrebbe avuto nel visionare le foto pubblicate sul settimanale Chi e che ritraggono proprio l’ex marito sotto casa della sua presunta nuova fiamma. Ma in realtà Vanity Fair avrebbe avanzato un motivo differente: “Pare che lei la volesse asciutta e stringata, mentre lui preferisse spiegare le ragioni di una separazione «dolorosa ma non più evitabile» e il perché di quelle smentite sdegnate di febbraio. Così ognuno si è fatto il proprio comunicato”.

Totti-Blasi, chi sta con chi? /"Il cerchio magico del Pupone e il clan di Ilary"

Quelle finora avanzate, come i presunti flirt che vedrebbero protagonisti gli ex coniugi, sono e restano ovviamente solo mere indiscrezioni. Solo Ilary Blasi e Francesco Totti conoscono la verità e le ragioni che li avrebbe spinti ad assumere una linea di comunicazione del tutto differente l’uno dall’altra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA