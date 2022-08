Totti e Ilary Blasi, la figlia Chanel rompe il silenzio sulla separazione/ “Indifferente” al gossip…

Chanel dice la sua sulla separazione tra i genitori Totti e Blasi? Le parole sospette su Tik Tok

Chanel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, sta trascorrendo le vacanze a Sabaudia con il padre con cui è in ottimi rapporti. La ragazza di 16 anni è molto attiva sui social, specialmente su Tik Tok dove ha pubblicato un video piuttosto eloquente. Dopo essere stata in silenzio per diverso tempo, sembra che la figlia del calciatore si sia esposta sulla separazione dei suoi genitori.

Chanel, sulla clip video, dichiara: “Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone“. Un chiaro riferimento al gossip che imperversa e ricade sulla sua famiglia e sul momento delicato che sta vivendo. Queste settimane sono uscite diverse indiscrezioni, soprattutto legate alla coppia Francesco Totti e Noemi Bocchi che avranno colpito la sedicenne.

Chanel è indifferente al gossip, stando alle sue parole, ma le indiscrezioni su suo padre e la sua nuova fiamma non accennano a diminuire. Le ultime novità sulla presunta relazione tra Totti e Noemi Bocchi riferiscono dell’intenzione di lei di avvicinarsi al Circeo e di una presunta gravidanza dall’unione con il calciatore.

Inoltre, dal settimanale Nuovo TV, sembra che il Pupone si sia preoccupato di affiancare alla sua nuova fiamma un guardaspalle che la protegge in vacanza al mare. Noemi Bocchi, in alcune foto pubblicate dal settimanale, appare sempre affiancata ad un uomo che la sorveglia dandole il modo di rilassarsi senza alcun pensiero. Nel frattempo, Ilary Blasi sta trascorrendo delle vacanze a Cortina con dei suoi amici; forse per sfuggire al clamore mediatico e costante sulla sua separazione. Ad oggi, si attende la famosa intervista a Verissimo che la conduttrice rilascerà per spiegare la sua verità sulla rottura con il numero 10.

