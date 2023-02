Federico Fashion Style: “Dal giudice per nostra figlia…”/ Scontro legale con Letizia

Federico Fashion Style e Letizia Porcu, niente separazione consensuale

Dopo il clamoroso coming out di Federico Fashion Style, raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin, la situazione sentimentale dell’hair stylist occupa il centro dell’interesse mediatico per gli appassionati di gossip. Oltre a parlare del suo orientamento sessuale, il ragazzo aveva raccontato come le cose con la sua ex compagna Letizia Porcu non andassero proprio nel migliore dei modi, soprattutto in merito agli accordi per vedere la figlia avuta di recente.

Federico Fashion Style choc: "Persi 25 kg dopo la separazione"/ "La mia ex Letizia vuole andare in tribunale"

Parlando al settimanale Nuovo, Federico Fashion Style avrebbe aggiunto ulteriori dettagli alla sua situazione privata, confermando uno stato emotivo particolarmente provato dalle continue dispute con la ex moglie Letizia Porcu. “Avrei preferito trovare un accordo pacifico, ma lei vuole andare in tribunale. Letizia ha portato via tutti i vestiti della bambina da casa nostra e si è trasferita a vivere da sua madre”. Queste le parole dell’hair stylist, che conferma le difficoltà emotive e fisiche del momento raccontando di come sia arrivato a perdere addirittura 25 chili. “La vedo sprizzare gioia al fianco del suo nuovo compagno e sono contento per lei, anche se secondo me non è felice. In cuor suo vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti come“.

Federico Fashion Style, duro sfogo contro hater dopo coming out/ "Andate a lavorare…"

Federico Fashion Style e Letizia Porcu, ecco perchè si sono lasciati

Oltre all’intervista concessa al settimanale Nuovo, Federico Fashion style aveva raccontato qualche giorno prima a Silvia Toffanin, nel corso della trasmissione Verissimo, alcuni nuovi dettagli in merito ai motivi della separazione da Letizia Porcu. Nello specifico, l’hair stylist ha svelato come la relazione si finita già da diversi anni, esattamente 3, nonostante la comunicazione ufficiale sia avvenuta solo di recente.

Tra Letizia Porcu e Federico Fashion Style sarebbe finita proprio in concomitanza della rivelazione del ragazzo verso la donna, di provare attrazione per gli uomini. Una volta confessato di essere gay, l’hairstylist ha spiegato come la situazione con la donna sia precipitata, anche a discapito della piccola bambina avuta insieme poco prima della sofferta seprarazione. Lui stesso ha spiegato come, nonostante ai tempi avessero deciso di restare insieme proprio per la felicità della bambina, è stata proprio Letizia Porcu a venire meno al proposito una volta trovato un altro uomo. I dissapori di Federico Fashion Style, a suo dire, non nascono però dalla nuova relazione della donna, bensì dalle difficoltà incontrate nell’avere un rapporto con la figlia da quando la donna è andata via di casa.

Selvaggia Lucarelli: "Il cachet per coming out di Federico Fashion Style? Ecco la verità"/ Spunta il GF Vip!

© RIPRODUZIONE RISERVATA