Ilary Blasi si “rifugia” da Melory per scordare Francesco Totti/ La foto a due è dolcissima

Ilary Blasi e Melory insieme in vacanza dopo Francesco Totti, per una fuga dal gossip tra le braccia della sua famiglia e dell’amata sorella. Così la showgirl e conduttrice si lascia alle spalle mesi di roventi indiscrezioni sulla rumorosissima fine del suo matrimonio con lo storico capitano della Roma e apre a nuovi orizzonti con alcuni scatti condivisi su Instagram. Il più recente arriva dalla sua tappa nella Marche proprio in compagnia di Melory Blasi, al suo fianco da sempre e soprattutto in questo delicato momento della sua nuova vita da single.

La foto pubblicata sui social da Ilary Blasi e famiglia è la sintesi della perfetta intesa tra le due sorelle, unite da un legame speciale e vissuto in gran parte lontano dal trambusto delle cronache rosa. Le stesse che, dal cuore della Capitale, continuano a far rimbalzare le ipotesi di nuovi amori tra le righe della separazione più chiacchierata dell’estate. Ora Ilary Blasi appare intenzionata ad archiviare velocemente la rottura con Francesco Totti, e le immagini che arrivano dai canali social raccontano del suo slancio verso una ritrovata serenità a partire dalla culla della sua amata famiglia: Frontone, nelle Marche, luogo d’origine dei suoi nonni.

Ilary Blasi e la foto con la sorella Melory: una vacanza lontana da tutti e… da Totti

La fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata una tormenta non proprio improvvisa tra le pagine del gossip. Da mesi, infatti, la ormai ex coppia era finita al centro di ruvide indiscrezioni che parlavano di una rottura definitiva a causa di presunti nuovi amori nel cuore di entrambi. Poi lo scoop su Noemi Bocchi e la presunta nuova vita dell’ex calciatore lontano dalla moglie, infine la scelta di ufficializzare l’addio con un comunicato tanto stringato quanto esplosivo.

Oggi Ilary Blasi pensa alle vacanze in famiglia e al futuro dopo un amore che sembrava votato all’eternità. La foto con la sorella Melory, pubblicata da quest’ultima, ha tutto il profumo di una pausa rigenerante lontana da tutti (e da Totti) e fa parte di una serie di scatti di cui il primo in bianco e nero. Entrambe sedute su un muretto – quasi un simbolo della loro storia e della loro infanzia – si mostrano circondate da un bellissimo panorama e l’immagine ha incassato una vera e propria pioggia di like. Melory guarda Ilary Blasi mentre lei volge lo sguardo al cielo per la gioia dei fan.

