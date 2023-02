Totti e Noemi Bocchi, gita a Venezia per San Valentino/ Weekend tra cene e coccole

Totti e Noemi Bocchi, il racconto dell’amore tra le maschere veneziane

Dopo i festeggiamenti per il primo anniversario di frequentazione, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi un altro tenero viaggio insieme tra le bellezze di Venezia in occasione di San Valentino. Come documentato dal reportage esclusivo di Chi, i due si sono goduti a pieno la gita romantica; tra momenti di tenerezza e prelibatezze culinarie tipiche del luogo.

La breve vacanza di Francesco Totti e Noemi Bocchi è iniziata intorno all’ora di pranzo del giorno di San Valentino, con una prima sorpresa speciale per la nuova compagna. L’ex bandiera della Roma e della nazionale italiana ha infatti fatto preparare una tenera e romantica composizione di rose che formavano la scritta “ti amo”, immagine perfetta di quando si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Subito si sono tuffati nella città di Venezia con il consueto giro in barca, prima di concedersi una dolce passeggiata in città sempre stretti l’uno all’altro. La vicinanza tra i due tra l’altro spazza via alcuni rumors recenti che parlavano già di crisi, ma confermate e soprattutto smentite dalla passione evidente che traspare dal reportage della gita di San Valentino.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, dalla gita a Murano ai selfie con i fan

La gita a Venezia di Francesco Totti e Noemi Bocchi per San Valentino, documentata dal settimanale Chi, è andata avanti tra momenti di evidente tenerezza e semplice routine. Prima di recarsi presso la rinomata trattoria “Do Forni”, la coppia si è mostrata sul balcone dell’hotel scelto per il soggiorno offrendo alle telecamere carezze e abbracci carichi d’amore. Ultimato il pranzo, è seguita una nuova passeggiata tra le vie caratteristiche di Venezia con sguardo attento allo spettacolo unico delle maschere di Carnevale.

La gita all’insegna dell’amore per Francesco Totti e Noemi Bocchi è continuata il giorno seguente con ulteriori momenti di romanticismo; di primo mattino hanno utilizzato un taxi nautico per raggiungere la splendida isola di Murano. Dopo il tour è arrivato il consueto appuntamento culinario per l’ora di pranzo al quale è seguito il tanto richiesto incontro con una folla di fan accaniti. La coppia si è concessa a selfie e autografi, senza ormai remore rispetto all’esposizione mediatica del nuovo amore. Dopo aver celato per mesi il rapporto, Francesco Totti e Noemi Bocchi mostrano il reciproco affiatamento senza alcuna riserva sia alle pagine di gossip che alle folle. Dopo l’ultima notte a Venezia, la coppia è tornata a Roma per i rispettivi impegni professionali; si conclude con l’immagine della coppia in stazione il reportage del settimanale Chi.











