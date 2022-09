Totti e Noemi Bocchi, incontri notturni a casa di lei/ Lui esce con la figlia Isabel…

Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più

Dopo aver trascorso l’estate dividendosi tra i momenti con i figli e le uscite con Noemi Bocchi, Francesco Totti ha deciso di uscire allo scoperto confermando la storia con Noemi come ha confessato nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata a marzo 2022″, ha raccontato l’ex capitano della Roma ad Aldo Cazzullo aggiungendo di aver trovato in Noemi la ragione per riprendersi dopo un momento delicato.

Signorini: “Intervista Totti? Stanco di passare da traditore”/ Ilary? Fa bene a tacere, finchè starà zitta…”

“Ne sono uscito grazie a Noemi. Lei è l’opposto di Ilary, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni. Prima ci frequentavamo come amici. Poi, dopo Capodanno, è diventata una storia”, ha aggiunto Totti al Corriere della Sera. Un’ufficialità arrivata dopo le diverse paparazzate estive pubblicate dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 14 settembre, torna a pubblicare nuove foto della neo coppia.

Totti e i Rolex "portati via" da Ilary: "Era stata lei a regalarglieli”/ Retroscena…

Totti e Noemi a casa di lei: con l’ex calciatore anche la figlia Isabel

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, Francesco Totti, intorno all’una di notte di sabato scorso, prima che il Corriere della Sera pubblicasse l’intervista, lascia la casa di Noemi Bocchi. Con lui c’è anche la figlia Isabel da cui Ilary, come sottolinea il settimanale Chi, avrebbe saputo che giocava con i figli di Noemi. Nelle foto pubblicate sul magazine diretto da Alfonso Signorini, con Totti ed Isabel c’è anche Emanuele, il presunto ex amico di Ilary.

Nello stesso servizio, inoltre, l’ex marito di Noemi Bocchi riaccompagna a casa i due figli dopo aver trascorso la giornata con loro. La storia, dunque, tra Totti e Noemi continua mentre Ilary continua a preferire il silenzio, scelta che lo stesso Signorini approva.

Francesco Totti, crisi con Ilary dal 2016: "Mi sentivo morire"/ Ma spunta un video...

