Roberto D’Agostino “Totti-Ilary? Tutti sapevano”/ “Ma guai a dire che lui è cornuto…”

Roberto D’Agostino, direttore di Dagospia, è intervenuto ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 18 settembre 2022. Inevitabilmente, D’Agostino è stato coinvolto sui retroscena legati alla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi: “Degli scoop che ho fatto questo è stato il più piccolo, anche rispetto a Pamela Prati e Mark Caltagirone. La storia di Totti e Ilary era una storia che conoscevano tutti, erano in crisi di coppia da almeno 5 anni, a partire da quando Totti chiuse con il calcio. Si chiama inferno delle celebrità: per questi personaggi, entrare nel cosiddetto cono d’ombra della vita comune genera una depressione interiore. Nell’intervista al ‘Corriere della Sera’, si capisce come accadano cose devastanti nell’esistenza delle persone. Poi c’è stata la sindrome da ‘È nata una stella’: Ilary a un certo punto è riuscita a diventare una conduttrice, non una semplice modella. Mentre lei sale, lui scende perché esce fuori dalla celebrità sportiva”.

Secondo Roberto D’Agostino, sarebbe bastato seguire i social di Ilary o di Francesco per capire che loro due nelle foto non erano più insieme: “Nessun giornale poteva permettersi di dire che Totti e Ilary avevano chiuso il loro matrimonio, in quanto per un giornale di Roma significava perdere milioni di copie. Mettersi ad attaccare l’ex Capitano e dire che è cornuto, è qualcosa che ti bolla. A me è arrivato qualsiasi insulto, mi han detto che ero al capolinea”.

ROBERTO D’AGOSTINO (DAGOSPIA): “LE SMENTITE…”

Nel prosieguo dell’intervento a “Domenica In”, Roberto D’Agostino ha ricordato che inizialmente Totti smentì e anche Ilary andò a ‘Verissimo’ a fare la stessa cosa. A un certo punto della storia, Ilary “chiamò i suoi due figli più grandi e chiese a Francesco di giurare su di loro di non avere mai avuto una storia con Noemi Bocchi. L’11 luglio decisero di fare un comunicato ANSA per dire che era finita. Solo che lei ruppe il comunicato consensuale perché Signorini su Chi pubblicò le foto di Totti che aveva dormito a casa di Noemi. Lì partì la guerra, in cui ognuno dei due ha armi devastanti. L’intervista di Totti a Cazzullo è un atto giudiziario: dice che lui non è il mostro, di avere visto i messaggi erotici di Ilary”.

Roberto D’Agostino ha chiosato dicendo che questa vicenda appassiona perché “tutta la nostra vita è fatta di mettere insieme il pranzo con la cena, arrivare a fine mese, il mutuo da pagare… Poi vedi questa Corneide e dici: anche loro fanno una vita di m*rda!”.











