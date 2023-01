TOTY Fifa 23: elenco dei 100 candidati per Squadra dell’Anno/ 20 giocano in Serie A

Sono stati svelati dalla EA Sports i 100 candidati per la Squadra dell’Anno di Fifa 23, il Team of the Year 2022 noto anche come TOTY. Rispetto all’anno scorso, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, le nomination sono 20 in più e rappresentano ovviamente il top in quanto a calcio mondiale, alla luce anche dei recenti campionati in Qatar. Per scegliere la squadra dell’anno, i vari giocatori di Fifa dovranno semplice votare attraverso il sito ufficiale del gioco, scegliendo i propri beniamini.

Nonostante l’Italia abbia saltato l’appuntamento Mondiale e le nostre squadre non abbiano alzato alcun trofeo di prestigio, la Serie A si è presentata con 20 diverse nomination, fra cui Mike Maignan, già eletto miglior calciatore del nostro torneo. La Premier League con 30 rappresentati è stato il torneo più rappresentato, mentre la Liga è in seconda posizione con 21.

TOTY FIFA 23, L’ELENCO COMPLETO DEI 100 GIOCATORI PRESCELTI

Ecco di seguito l’elenco completo dei candidati alla Squadra dell’Anno di Fifa 23

Premier League:

Bernardo Mota Carvalho e Silva

João Pedro Cavaco Cancelo

Thiago Emiliano da Silva

Kevin De Bruyne

Gabriel Fernando de Jesus

Phil Foden

Cody Gakpo

Rúben Santos Gato Alves Dias

Erling Haaland

Rodrigo Hernández Cascante

Reece James

Harry Kane

Kalidou Koulibaly

Dejan Kulusevski

Darwin Núñez

Martin Ødegaard

Alisson Ramses Becker

Declan Rice

Bukayo Saka

Mohamed Salah

Ederson Santana de Moraes

Heung Min Son

Kieran Trippier

Virgil van Dijk

Carlos Henrique Venancio Casimiro

Bruno Miguel Borges Fernandes

Hugo Lloris

Emiliano Martínez

Ivan Perišić

Cristian Romero

Ligue 1:

Marcos Aoás Corrêa

Wissam Ben Yedder

Jonathan Clauss

Neymar da Silva Santos Jr.

Seko Fofana

Achraf Hakimi

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Martin Terrier

Bundesliga:

Jude Bellingham

Alphonso Davies

Moussa Diaby

Jeremie Frimpong

Vincenzo Grifo

Daichi Kamada

Joshua Kimmich

Gregor Kobel

Randal Kolo Muani

Sadio Mané

Christopher Nkunku

Niklas Süle

Kevin Trapp

Ritsu Doan

Joško Gvardiol

Dayot Upamecano

Eredivisie:

Steven Berghuis

Liga Portugal:

Alejandro Grimaldo García

Nicolás Otamendi

Enzo Fernández

La Liga:

Marcos Acuña

Iago Aspas Juncal

Karim Benzema

Thibaut Courtois

Vinícius José de Oliveira Júnior

Ousmane Dembélé

Nabil Fekir

João Félix Sequeira

Éder Gabriel Militão

Pedro González López

Borja Iglesias Quintás

Toni Kroos

Robert Lewandowski

Mikel Merino Zazón

Luka Modrić

Daniel Parejo Muñoz

Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde

Yassine Bounou

Antoine Griezmann

Jules Koundé

Chi saranno gli undici prescelti? Nomi certi saranno quelli di Mbappe e Messi, protagonisti assoluti nella recente finale dei mondiali fra Argentina e Francia, ma attenzione anche a star come De Bruyne, Benzema (vincitore del Pallone d’Oro 2022), quindi Lewandowski, Neymar e Salah. Grandi dubbi invece per quanto riguarda Cristiano Ronaldo il cui recente passaggio all’Al Nassr ha spiazzato la maggior parte dell’opinione pubblica.











