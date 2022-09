Fifa 23, svelata la colonna sonora: più di 100 brani/ Supererà il record di Fifa 15?

In vista del 30 settembre, giorno di uscita ufficiale, EA Sports sta continuando a svelare interessanti dettagli in merito a Fifa 23, l’atteso nuovo capitolo di quella che resta la saga calcistica più amata di tutti i tempi. Nel dettaglio nelle scorse ore è stata diffusa la colonna sonora ufficiale del nuovo gioco, contenente più di cento diversi brani e di genere vario, dal pop angolano all’hip hop argentino. Tantissimi gli artisti famosi scelti per accompagnare i videogiocatori in occasione dell’esperienza Fifa 23, come ad esempio Bad Bunny e Yeah Yeah Yeahs, ma anche nuove star come Baby Tate, Ibeyi e Pheelz. “La colonna sonora di quest’anno dimostra l’ampiezza dell’amore del mondo per il gioco, catturando suoni da tutte le parti del globo”, questo quanto riportato da Raphaella Lima, Global Music Marketing Director di EA, così come si legge sul sito di Wired.

Dart, missione Nasa riuscita: asteroide deviato/ Video “Un impatto spettacolare”

E chissà che la colonna sonora di Fifa 23 non riesca a bissare se non addirittura a superare la soundtrack più ascoltata di sempre per quanto riguarda la saga di EA, ovvero, quella di Fifa 15. Ad oggi è infatti la colonna sonora più sentita di sempre sul web con più di 4 miliardi di stream, pari a 230 milioni di ore di ascolto fra Spotify e Youtube, numeri davvero sensazionali grazie a canzoni molto note del periodo come ad esempio The Nights del compianto Avicii, ma anche Busy Earnin’ dei Jungle o Are You What You Want To Be del gruppo a stelle e strisce Foster The People.

Linkedin ha falsato accesso ad annunci di lavoro?/ Ombre dietro l'esperimento sociale

FIFA 23, LA COLONNA SONORA: LE SOUNDTRACK DA RECORD DEI PRECEDENTI CAPITOLI

In seconda posizione troviamo la colonna sonora di Fifa 21 con ben 3.2 miliardi di stream e 190 milioni di ore, soundtrack che si ricorda in particolare per Heat Waves dei Glass Animals e Me Gusta di Anitta. Gradino più basso del podio per Fifa 16 con 3,20 miliardi di stream, quindi Fifa 19 al quarto posto con 3.14 e infine Fifa 14 con 2.73 miliardi di ascolti (dati Livefootballtickets.com).

Fra le canzoni più ascoltate spicca anche la mitica Song 2 dei Blur, che fu la colonna sonora di Fifa 98, uno dei capitoli senza dubbio più amati dagli appassionati. Vi ricordiamo che Fifa 23 uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc Windows, Stadia, PS4 e Xbox One il prossimo 30 settembre, ma gioco già pre ordinabile su Amazon cliccando su questo link.

Missione Dart, sonda contro asteroide: pronto l'impatto/ Obiettivo, deviare Dimorphos

© RIPRODUZIONE RISERVATA