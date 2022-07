Tour de France bloccato da manifestanti/ Video, Bettiol fermato mentre era in fuga

VIDEO TOUR DE FRANCE 2022, MANIFESTANTI BLOCCANO LA 10^ TAPPA

Inatteso stop per il Tour de France 2022 nel corso della 10^ tappa. A circa 35 chilometri dal traguardo, posizionato al termine dell’ascesa all’altipiano di Megève, la corsa è stata bloccata da alcuni manifestanti. Al momento il nostro Alberto Bettiol era in fuga solitaria, ma il video mostra la moto che lo affianca e gli segnala la presenza di alcune persone che bloccano la strada; per questo motivo Bettiol è stato costretto a fermarsi, e così ovviamente è stato imposto anche agli inseguitori (Bettiol si era staccato da un drappello di 25 corridori). Naturalmente quindi i distacchi sono stati congelati; i ciclisti impegnati nella 10^ tappa del Tour de France 2022 ne hanno approfittato per prendersi un po’ di riposo e dissetarsi in attesa che i manifestanti, un drappello di persone sedute per strada e che ha anche acceso dei fumogeni, venissero fatti sfollare.

Poi si è ripreso normalmente, tutto sommato senza perdere troppo tempo; la 10^ tappa è ripartita e alla fine è stata vinta da Magnus Cort, il nostro Bettiol ha alzato bandiera bianca e Lennard Kamna si è portato a soli 11 secondi di distacco dalla maglia gialla Tadej Pogacar, sfiorando il primo posto nella classifica generale. Non possiamo ovviamente sapere cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la manifestazione: magari Alberto Bettiol avrebbe realmente vinto la 10^ tappa, dopo tutto la sosta forzata ha spezzato il ritmo del toscano che, essendo in fuga solitaria, è forse il corridore che ha pagato più di tutti l’imprevisto.

