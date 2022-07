Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2, 10^ tappa: assaggio di Alpi

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: TAPPA BREVE!

La diretta del Tour de France 2022 riparte dopo il giorno di riposo oggi, martedì 12 luglio, con la decima tappa Morzine-Megève di 148,1 km, una frazione breve e che possiamo definire abbastanza simile a quella di domenica, cioè di mezza montagna con quattro GPM e un finale piuttosto impegnativo, anche se nulla di paragonabile ai due tapponi durissimi che aspettano la Grande Boucle domani e giovedì, quando ne capiremo molto di più su questo Tour de France 2022. Oggi sarà in un certo senso il contrario di venerdì a La Super Planche des Belles Filles: salita finale molto più lunga ma anche decisamente più pedalabile, vedremo se basterà a suscitare attacchi da parte dei big verso Megève.

In generale, oggi potrebbe essere una tappa adatta alle fughe, perché potrebbe essere perfetta per chi va forte in montagna (condizione necessaria per andare all’attacco oggi) ma non è in grado di competere con i migliori. Attenzione quindi alle seconde linee, magari compresi anche alcuni membri di squadre in lotta per la maglia gialla con il capitano: potrebbe essere una variabile strategicamente interessante. Adesso andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella decima tappa Morzine-Megève.

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la decima tappa Morzine-Megève sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà quindi una frazione di mezza montagna che si presta a varie possibili letture. Andiamo allora con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna decima tappa Morzine-Megève di 148,1 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Morzine, appuntamento fissato alle ore 13.40 per il km 0, in considerazione di un chilometraggio breve, anche se le insidie saranno numerose. Ci saranno diversi saliscendi da affrontare lungo la prima parte del percorso, anche se nulla di trascendentale, dal momento che ci saranno un GPM di terza categoria e due di quarta nei primi 100 km.

Dopo lo sprint intermedio, che oggi sarà collocato in località Passy-Marlioz al km 123,8, comincerà la lunghissima salita verso l’arrivo di Megève. Formalmente il GPM di seconda categoria della Montée de l’altiport de Megève sarà collocato un paio di chilometri prima del traguardo, in realtà si continuerà a salire ancora e così l’ascesa sarà globalmente di oltre 20 km, anche se con una pendenza media attorno al 4% e pochissimi tratti davvero impegnativi. Resta comunque una salita molto lunga, chissà se qualcuno la pagherà, magari anche a sorpresa…











