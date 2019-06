Tracce Italiano Maturità 2019 in anticipo/ Polizia Postale “Fake, truffe del web”

Mancano oramai poche ore al via dell’Esame di Stato 2019 e con la tanto attesa (e temuta…) Maturità torna anche d’attualità un problema che negli ultimi anni ha preso sempre più piede e che vede soprattutto molti ragazzi cadere vittima delle fake news in Rete sull’argomento, per non dire di truffe ai danni dei giovanissimi che credono di poter attingere a quel profondo calderone che è il web per “bypassare” lo studio e conoscere in anticipo le tracce delle varie prove che il proprio istituto propone. Infatti negli ultimi giorni, come accaduto anche in passato, è stata avviata una vera e propria campagna non solo di informazione ma pure di sensibilizzazione per i centinaia di migliaia di studenti che da mercoledì 19 giugno si cimenteranno con la prova scolastica più importante della propria vita e che spesso cedono alla tentazione dell’articolo acchiappa-clic, visitando siti che promettono scorciatoie come ad esempio millantare di avere in anticipo i temi dell’esame dietro il pagamento di un compenso.

MATURITÀ 2019, LE FAKE NEWS SULLE TRACCE D’ESAME

E anche per questo motivo, Marco Valerio Cervellini, commissario in forza alla Polizia Postale, ha provato a dare nel corso di una intervista concessa a RaiNews 24 alcuni suggerimenti per difendersi dalle truffe online e soprattutto per non abboccare a quelle che sono le “bufale” online e che, va detto, riescono comunque nel 2019 ad abbindolare tanti ragazzi che, in ansia per l’esame o per poter studiare di meno, dedicano molto tempo alle ricerche in Rete pensando che esistano davvero portali e servizi a pagamento che garantiscano di presentarsi il giorno della Prova a scuola con la traccia già in tasca. Quello evidenziato infatti è un problema serio che gli uomini del corpo della Polizia Postale che, assieme a Skuola.net, uno dei portali di riferimento del settore, cercano di monitorare, sensibilizzando e spiegando come poter affrontare con serenità la Maturità 2019 che, a detta di Cervellini, deve essere l’esito di cinque anni di studio e non di sotterfugi, “scorciatoie truffaldine” o di trucchi che molto spesso, a causa delle truffe, si rivelano un boomerang. Sul web infatti c’è un vero e proprio mercato fiorente che vende le tracce e come evidenziato da una ricerca dell’anno scorso, addirittura uno studente su sei tende a credere al raggiro mostrando poco spirito critico.

I CONSIGLI DELLA POLIZIA POSTALE

Infatti poco più di dodici mesi fa una ricerca realizzata da Skuola.net per la Polizia di Stato su un campione di 2500 maturandi aveva mostrato come oltre il 20% di loro credesse di poter trovare su Internet, nei giorni antecedenti alla prova, le tracce che sarebbero state loro proposte, credendo anche alla “bufala” secondo cui gli uomini delle forze dell’ordine monitorino i telefoni cellulari degli studenti nel corso dell’esame per individuare chi copia. Non solo, tra le false credenze emerse c’era pure quella che molti temevano di essere perquisiti da professori o poliziotti durante l’esame stesso. A tal proposito, sempre Cervellini ha voluto spiegare come stanno realmente le cose: utilizzando proprio le piattaforme social e i canali prediletti dai giovanissimi, anche quest’anno si è dato vita a una campagna anti-fake news che spesso si nutrono delle ansie e delle paure dei giovanissimi. “Come Polizia monitoriamo i siti che offrono servizi agli studenti in caso ci sia necessità di intervenire, soprattutto contro coloro che millantano di offrire in anticipo la traccia” ha spiegato il Commissario, ricordando che si tratterebbe di un reato e che porterebbe l’allievo e perdere lo stesso Esame di Stato e tranquillizzando tutti sul fatto che non si effettuano perquisizioni e controllo dei telefonini…



