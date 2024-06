TRACCE SVOLTE TIPOLOGIA C PRIMA PROVA MATURITÀ 2024/ Tema attualità: Rita Levi Montalcini e Caminito sui blog

LE TRACCE SVOLTE TEMA DI ATTUALITÀ PRMA PROVA MATURITÀ: MONTALCINI-IMPERFEZIONE E CAMINITO-BLOG

Da Rita Levi Montalcini al valore dei blog nella struttura del “diario”: di questo trattano le due tracce svolte e proposte dal Ministero dell’Istruzione ai maturandi per la Prima Prova di Maturità 2024 con la Tipologia C, ovvero il tema di attualità. I rumors circolati e le fonti che abbiamo raccolto in maniera affidabile ci danno la certezza: per la traccia C1 il MIM ha scelto un brano della ex senatrice e neurologa Rita Levi Montalcini tratto da “Elogio dell’Imperfezione”, un testo autobiografico per riflettere sull’imperfezione come potenziale valore da esaltare e non biasimare.

La traccia C2 del tema di attualità proposto in Prima Prova di Maturità invece riguarda un brano di Maurizio Caminito, scrittore e direttore del Sistema bibliotecario della città di Roma, tratto da “Profili, selfie e blog”: nell’opera l’autore analizza il valore dell’epoca digitale in merito alla “diaristica” personale, sfociante nei blog e non solo. Occorre riflettere su racconto di sé e sulla quasi sparizione della forma di diario come si intendeva un tempo: dalla scrittura alle tesi espresse, di questo parla la Tracia C2 per il tema di attualità nell’Esame di Stato 2024. (agg. di Niccolò Magnani) Diretta Prima Prova Maturità 2024 – Tracce Tipologia A (Analisi del testo) – Tipologia B (testo argomentativo)

TRACCE SVOLTE PER LA MATURITÀ 2024: TUTTE LE INFO TEMA DI ATTUALITÀ IN PRIMA PROVA TIPOLOGIA C

Appuntamento alle 8:30 precise per l’inizio della Prima prova della Maturità 2024, con gli occhi puntati sulle tracce svolte che verranno proposte ai tantissimi maturandi tra la Tipologia A, B e C che includeranno – rispettivamente – un’Analisi del testo, una trattazione argomentativa, oppure un Tema di attualità. Quest’ultima sarà protagonista (come spesso accade) di una minima parte dei temi che verranno consegnati nel primo pomeriggio, trattandosi di un tema che richiederà agli studenti di formulare un pensiero critico sull’attualità, esponendolo in modo conciso, ma abbastanza chiaro ed approfondito, portando avanti una riflessione personale.

Prima di entrare nel vivo del Tema di attualità, però, ci teniamo a ricordare a tutti gli studenti che oggi affronteranno la Prima Prova Maturità 2024 che – indipendentemente dalla Tipologia A, B o C – avranno a disposizione un totale di massimo 6 ore per completare la Prima prova, al termine delle quali saranno ritirati tutti i compiti senza alcun tipo di deroga. Chi deciderà di misurarsi alla Maturità 2024 con la Prima Prova Tipologia C si troverà davanti almeno 2 tracce che – ovviamente – non dovranno essere entrambe svolte e i cui argomenti sono quasi sempre del tutto imprevedibili, affondando le loro ridici in una non meglio precisata ‘attualità’ che potrebbe racchiudere qualsiasi argomento sia di pubblico interesse in questo periodo.

COME SVOLGERE IL TEMA DI ATTUALITÀ DI MATURITÀ 2024: PRIMA PROVA, TIPOLOGIA C

Molti a poche ore dall’inizio della Prima prova della Maturità 2024 saranno alla ricerca sempre più frenetica di consigli su come devono essere svolte le varie tracce della Tipologia C, ma la ‘cattiva notizia’ è che non ci sono indicazioni precise, trattandosi un tema piuttosto aperto e che lascia al candidato le maggiori libertà. Sicuramente sarà importante capire quali tra i due argomenti del Tema di attualità si adatta di più alle vostre conoscenze, fermo restando – ma vale non solo per la Tipologia C – un controllo meticoloso di ortografia e grammatica.

Un ulteriore aiuto nello svolgimento della Prima prova della Maturità 2024 potreste ricavarlo da una breve scaletta da formulare prima di buttarvi a capofitto nella scrittura, giusto per individuare i punti più importanti, mettere in ordine le vostre idee e conoscenze e – soprattutto – per collegare il pensiero dell’autore delle tracce svolte alla vostra trattazione. Infine, il Tema di attualità della Tipologia C non richiede una particolare divisione del testo, ma sicuramente è importante che contenga un’introduzione all’argomento, un’esposizione e una conclusione; a piacere il tutto diviso in paragrafi e titoli.

PRIMA PROVA DI MATURITÀ, LE TRACCE SVOLTE DI TIPOLOGIA C DELL’ANNO SCORSO E IL “TOTO-ARGOMENTI” PER IL 2024

Compreso come fare al meglio il Tema di attualità protagonista della Tipologia C della Prima prova della Maturità 2024, non ci resta che lanciarci in una serie di ipotesi sulle tracce che dovranno essere svolte nel corso della mattinata dai maturandi, fermo restando – come dicevamo prima – che non è possibile avere certezze o indiscrezioni ufficiali sugli argomenti. Un buon allaccio all’attualità (almeno stando al sempre apprezzato toto-tracce) potrebbe arrivare da temi come i femminicidi o la parità di genere, ma anche dal cambiamento climatico, dalla nuova Unione Europea; oppure – a tema tecnologico – dai 20 anni di Facebook o dall’Intelligenza artificiale.

Più utile delle ipotesi – forse – potrebbe essere dare un’occhiata alle tematiche scelte dal Ministero per la Prima prova della Maturità dell’anno scorso e che (oltre a smentire tutte le ipotesi e le attese) avevano generato non poco panico negli studenti che puntavano tutto sul Tema di attualità. Da un lato, infatti, c’era una lettera inviata al Ministro Bianchi da alcuni docenti incentrata proprio sugli esami di Maturità, con la richiesta di avanzare alcuni ragionamenti sul sistema scolastico; mentre dall’altra parte c’era una riflessione sul valore dell’attesa nell’era in cui a causa delle tecnologie siamo abituati ad avere immediatamente qualsiasi cosa.











